Cebinizden ek tek kuruş çıkmadan 10.000 TL'niz olacak! Bu banka faiz almayacak: Akın akın başvuru yapılıyor

Garanti Bankası yeni yıla yeni kampanyalarla giriyor. BBVA, müşterilerine şubeye gitmeden 10.000 TL nakit avans sağlama garantilidir. Detaylar burada…. Resmi internet sitesinde devam eden kampanyalar hakkında bilgi veren Garanti Pank, 10.000 TL'ye kadar faizsiz ödeme imkanını duyurdu. Bahsi geçen kampanya duyurusu ile birlikte kampanyanın ne zaman sona erdiği ve detaylar ortaya çıkmaya başladı.
GARANTİ BANKASI FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS
Aracısız Garanti BBVA Cep onaylı bireysel kredi kartı başvurusu yapan Garanti Bankası bireysel müşterileri, 6 aya varan taksitlerle 10.000 TL'ye kadar ücretsiz ve faizsiz nakit avans alabilirler. 1 Ocak'ta başlayan kampanya 31 Ocak'a kadar devam edecek. Bu fırsattan yararlanmak için BBVA Mobil Garantili müşterisi olmanız gerekmektedir. Temassız müşteri hizmetleri teknolojisine sahip Garanti BBVA dijital kanallarından ödül ve bonus kredi kartı başvuruları onaylanan Garanti BBVA'lılar, ilk 1.000 TL ve üzeri harcamalarına 1.000 TL bonus kazanıyor. Bu kartlarla 20 Şubat'a kadar. 1000 TL bonus ve faizsiz nakit avans kampanyası hakkında daha fazla bilgi için lütfen Garanti Bankası web sitesini ziyaret edin.