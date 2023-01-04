YAŞAM
04 Ocak 2023 - 09:02

ÇED Raporu Nedir? Ne İşe Yarar?

Gerçekleştirilmesi düşünülen bütün projelerde çevreye zarar verme ihtimali bulunmaktadır. Bu ihtimalin hesap edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ya da çevreye verilecek olan zararın asgari seviyeye düşürülmesi uygulamalarının tümüne çevre etki değerlendirmesi denilmektedir. Yapılan bu değerlendirmelerin bulunduğu rapor ise ÇED raporu olarak adlandırılmaktadır.

YAŞAM
04 Ocak 2023 - 09:02
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ÇED Raporu Nedir? Ne İşe Yarar?

Çevresel etki değerlendirmesi uygulamasının amacı çevreyi korumanın yanı sıra projelerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi hedefine de hizmet etmektedir. Bu faaliyetler, profesyonel bir şekilde yürütülmesi gereken faaliyetlerdir. Çevresel etki değerlendirmeleri 1993’ten itibaren yönetmelik anlamında faaliyetlerin takibini yapmaktadır. Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerinin ekonomik girdi ve çıktıları engellemeyecek şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Yapılan değerlendirmeler yasal prosedürlere uygun olmanın yanında incelenen yatırımların sahipleri ile de fikir alışverişlerinde bulunarak yapılmalıdır. ÇED raporu sayesinde bir işletmenin ekonomik faaliyetleri başlamayabilir, durdurulabilir, devam edebilir ya da sonlandırılabilir. Bu konuda uzman kişiler tarafından profesyonel bir şekilde hazırlanan raporlar pek çok değişkeni içermektedir.

Kaynak olarak narterlaw sitesi enerji hukuku sayfasından yararlanılmıştır.

ÇED Raporu Nasıl Hazırlanır?

Çevre danışmanlık firmalarında bulunan personeller tarafından ÇED raporu hazırlanmaktadır. Ancak raporu hazırlayacak olan kişilerin bu konuda uzman olması gerekmektedir. ÇED raporu oluşturmak için yönetmelik hükümlerine göre hazırlama sürecinde adım adım ilerlenmelidir. İlk aşamada ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmak gerekir. Rapor evrak halinde sunulmalıdır. Aynı zamanda raporun CD formatında da iletilmesi gerekmektedir.

Özel formatta hazırlanmış olan ÇED raporunun uygun olup olmadığı bakanlık tarafından yapılan incelemeler ile tespit edilmektedir. Bakanlık tarafından uygun görüldüğü taktirde projenin yürütüldüğü valilere iletilmesi aşamasına geçilmektedir. Eğer rapor uygun bulunmaz ise hazırlayan kişiye ya da kişilere iade edilmektedir. Uygun görüldüğünde proje yetkilileri İDK toplantılarına çağırılabilirler.

İDK toplantıları sonucunda nihai ÇED raporu hazırlanır ve Bakanlığa iletilir. Olası hatalar giderildikten sonra ÇED raporunun olumlu ya da olumsuz durumu neticelendirilmiş olur. ÇED raporunun sonlandırılmasından sonra projenin yürütülmesi aşamasına geçilebilmektedir.

ÇED Raporu Faydaları

  • Tasarım evresinde meydana gelebilecek olumsuzlukları önceden görmektedir. Bu olumsuzlukların etkisiz hale getirilmesi için gereken tedbirlerin alınması ya da bu etkilerin minimuma indirilmesi sağlanmaktadır.
  • Projenin sahibine maliyet seviyesinde düşüş meydana getirecek seçenekler sunmaktadır.
  • Karar verme dönemine yönelik daha güvenilir, bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım ortaya koymaktadır.
EDİTÖR
Ilker Önal
Ilker Önal
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