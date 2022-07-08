Dizi
08 Temmuz 2022 - 02:34

Çekiç ve Gül: Behzat Ç. kadrosunda eski oyunculardan kimler var? Oyuncular yıllar sonra buluştu

Behzat Ç oyuncuları kameralara yansıdı. Behzat Ç geçtiğimiz yıllarda Star tv ekranlarında seyirci ile buluşuyordu. Behzat Ç dizisi tutkunlarına müjdeli haber geldi! Behzat Ç yeni sezon için hazırlanıyor! İşte detaylar...

Dizi
08 Temmuz 2022 - 02:34
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Çekiç ve Gül: Behzat Ç. kadrosunda eski oyunculardan kimler var? Oyuncular yıllar sonra buluştu
 Behzat Ç yeni sezon için başrol oyuncularından Erdal Beşikçioğlu'nunda bulunduğu okuma provası yapıldı. dizi final vereli 3 sene oldu. 3 yıl sonra eski oyuncular bir araya geldi.

İnternet plartformu olan Blu Tv de Çekiç ve gül: Behzat Ç adıyla yayınlanan dizinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Hazırlıkların başlaması ile oyuncular yeniden bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.
Behzat Ç blu tv'de yeni bölümleri için hazırlanıyor

Yeni oyuncular kadroda

Behzat Ç'nin yeni sezonu için ünlü isimlerle görüşmeler sağlandı. Son olarak Çukur dizisinde rol alan Burak Dakak Behzat Ç ailesine katıldı.

İki oyuncu rol almayacak

Behzat Ç dizisinde Nejat İşler artık olmayacak. Nejat İşler ile birlikte Fatih Artman da yeni sezonda olmayacak.

Behzat Ç yeni sezonuyla Blu tv 'de olacak. Daha önce Star Tv de ekranlara gelen dizi 2019 yılında Blu Tv de yayınlanmaya devam etti.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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