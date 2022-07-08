Behzat Ç yeni sezon için başrol oyuncularından Erdal Beşikçioğlu'nunda bulunduğu okuma provası yapıldı. dizi final vereli 3 sene oldu. 3 yıl sonra eski oyuncular bir araya geldi. İnternet plartformu olan Blu Tv de Çekiç ve gül: Behzat Ç adıyla yayınlanan dizinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Hazırlıkların başlaması ile oyuncular yeniden bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.
Dizi
08 Temmuz 2022 - 02:34
Çekiç ve Gül: Behzat Ç. kadrosunda eski oyunculardan kimler var? Oyuncular yıllar sonra buluştu
Behzat Ç oyuncuları kameralara yansıdı. Behzat Ç geçtiğimiz yıllarda Star tv ekranlarında seyirci ile buluşuyordu. Behzat Ç dizisi tutkunlarına müjdeli haber geldi! Behzat Ç yeni sezon için hazırlanıyor! İşte detaylar...
Dizi
08 Temmuz 2022 - 02:34