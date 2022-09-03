Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi hangi kanalda? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi





Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Fragmanı

Ortaks Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi adlı dizinin tanıtım videosu yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın’ın oturduğu oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ile Gökçe Eyüboğlu'nun bulunduğu dizi, yakın bir süre içinde izleyenlerin beğenisine sunulacak. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, çok yakında BluTV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor!