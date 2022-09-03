Dizi
03 Eylül 2022 - 19:42

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi hangi kanalda? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi

Herkes tarafından yıllardan beri büyük bir zevkle ve heyecanla izlenen polisiye dizi Behzat Ç. adlı dizinin devamı niteliğinde olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi adlı dizinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi hangi kanalda? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi oyıuncu kadrosunda kimler var? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi adlı dizinin detayları…

Dizi
03 Eylül 2022 - 19:42
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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi hangi kanalda? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi


Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Fragmanı

Ortaks Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi adlı dizinin tanıtım videosu yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın’ın oturduğu oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ile Gökçe Eyüboğlu'nun bulunduğu dizi, yakın bir süre içinde izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, çok yakında BluTV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor!

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hiakeyesi


EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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