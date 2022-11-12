Dizi
12 Kasım 2022 - 22:23

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!

Behzat Ç. hayranlarını sevindiren haber Erdal Beşikçioğlu’ndan geldi. Behzat Ç. karakteri ile tanınan Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yayın tarihini açıkladı.İşte beklenen dizinin yayın tarihi…

Dizi
12 Kasım 2022 - 22:23
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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Hayranları tarafından dört gözle beklenen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi için heyecanlandıran haber duyuruldu. Beklenen paylaşım dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu’ndan geldi. İşte beklenen dizinin yayın tarihi…

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yeni tarihini duyuran Erdal Beşikçioğlu, hayranlarını heyecanlandırdı. Ortaks Yapım tarafından ekranlara gelen dizi BluTV’de sevenleri ile buluşacak. Dizi ilk ekranlara gelmeye başladığında Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç ile çekimlere başladı. Ardından dizinin oyuncularında değişiklik olduğu görüldü. Dijital platformda ekrana gelecek olan yeni dizinin çekimlerinde ise birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Bu kez dizide  Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimleri göreceğiz.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç.’nin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın otururken senaryo ise Ercan Uğur’a aittir. Uzun süredir heyecanla eklenen dizi için geri sayım başladı. Yapılan paylaşımla birlikte dizinin 6 Aralık 2022 tarihinde dijital platform BluTV'de izleyicilerle buluşacağı belli oldu.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Yayın Tarihi

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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