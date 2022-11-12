Hayranları tarafından dört gözle beklenen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi için heyecanlandıran haber duyuruldu. Beklenen paylaşım dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu’ndan geldi. İşte beklenen dizinin yayın tarihi…
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12 Kasım 2022 - 22:23
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Behzat Ç. hayranlarını sevindiren haber Erdal Beşikçioğlu’ndan geldi. Behzat Ç. karakteri ile tanınan Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yayın tarihini açıkladı.İşte beklenen dizinin yayın tarihi…
Dizi
12 Kasım 2022 - 22:23
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