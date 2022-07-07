‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi oyuncu kadrosu

Özellikle ehzat Ç. hayranlarını daha fazla heyecanlandran ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın otururken dizinin okuma provalar geçtiğimiz gün yapıldı. Uzun bir aradan sonra dizinin okuma provasına gelen oyuncular yeniden bulşuşmanın mutluluğunu yaşadılar.Türkiye'nin lider yerli platformu ünvanını elinde tutan BluTV’nin orijinal içerikleri arasında yer alacak olan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde yılların tecrübeli ismi Erdal Beşikçioğlu, yine Behzat Ç. karakteri ile kameraların karşısında olacak. Beşikçioğlu'na İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ta eşlik edecek.Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan'da yer alırken kadroya Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'nunda katıldığı öğrenildi. ‘Çekiç