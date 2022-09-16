Çekmeköy'de iki araç alev alev yandı













Olay sabah 05.30 sularında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi, Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın park halindeki iki aracı kullanılmaz hale getirdi. İddiaya göre park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı.Yangının etkisiyle arkasındaki başka bir araç da alevlere teslim oldu. Yangının büyümesiyle araçların yan tarafında bulunan dükkana da alevlerin sıçraması sonucu mahalle sakinleri korkulu anlar yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla itfaiye ve polis ekibi yollandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma yaptı.İki araç kullanılmaz hale gelirken alevler içinde kalan dükkanda da soğutma çalışmaları yapıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.