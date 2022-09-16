YAŞAM
16 Eylül 2022 - 07:17

Çekmeköy'de iki araç alev alev yandı

Çekmeköy'de park halinde olan bir araç alev alev yandı. Aracın yanması sonucu alevler park halindeki bir başka araca ve dükkana da sıçradı. Alev topuna dönen araçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 07:17
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Çekmeköy'de iki araç alev alev yandı


Olay sabah 05.30 sularında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi, Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın park halindeki iki aracı kullanılmaz hale getirdi. İddiaya göre park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı.

Yangının etkisiyle arkasındaki başka bir araç da alevlere teslim oldu. Yangının büyümesiyle araçların yan tarafında bulunan dükkana da alevlerin sıçraması sonucu mahalle sakinleri korkulu anlar yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla itfaiye ve polis ekibi yollandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma yaptı.



İki araç kullanılmaz hale gelirken alevler içinde kalan dükkanda da soğutma çalışmaları yapıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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