DÜNYA
03 Eylül 2022 - 21:16

Çekya'da 70 bin kişilik hükümet karşıtı protesto

Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoya 70 bin kişi katıldı.

DÜNYA
03 Eylül 2022 - 21:16
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Çekya’da 70 bin kişilik hükümet karşıtı protesto


Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Vaclavske Meydanı'nda toplanan yaklaşık 70 bin kişi hükümet karşıtı protesto düzenledi. Düzenlenen protestoya bazı muhalefet partileri ile birden fazla sivil toplum kuruluşu destek oldu. Gösteride Tarım Odası eski Başkanı Zdenek Jandejsek, Enerji Uzmanı Vladimir Stepan, SPD milletvekili Jiri Kobza, Trikolora Partisi Başkanı Zuzana Majerova, komünistlerin cumhurbaşkanı adayı Josef Skala, ekonomist ve Prag Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Miroslav Sevcik katıldı. Göstericiler, hükümetten enerji krizinin etkilerinin hafifletilmesini ve hasarın onarılmasını ve yerli sanayinin yabancı şirketlere bağımlılığından kurtarılmasını talep etti. Gösteride ayrıca askeri tarafsızlık ve gaz tedarikçileri ile ve özellikle Rusya ile düşük fiyatlarla doğrudan sözleşmeler yapılması istendi. Göstericiler, AB ve NATO karşıtı sloganlar atarak, hükümeti istifaya çağırdı.



Etkinlik Organizatörü Jiri Havel yaptığı konuşmada, "Gösterimizin amacı, başta elektrik ve gaz olmak üzere, birçok konunun çözüme kavuşturulması gerekliliğidir. Başbakan Petr Fiala'yı bizimle müzakere etmesi için davet ettik ancak ne yazık ki bir cevap alamadık. Bu yüzden bu hükümetin sona ermesi için baskı yapmaya devam edeceğiz. Hükümet AB'ye, DSÖ'ye ve NATO'ya boyun eğmekten vazgeçmeli ve Çekya'yı düşünmelidir" dedi.

"Başbakan belki Ukraynalı, belki Brükselli ancak asla bir Çek değil"

Trikolora Partisi (Üç Renk) Genel Başkanı Zuzana Majerova yaptığı konuşmada, hükümetin Ukrayna politikasını eleştirirken, "Çekya'nın bir Çek hükümetine ihtiyacı var. Başbakan belki Ukraynalı, belki Brükselli ancak asla bir Çek değil. Hükümet kdv ve diğer vergileri düşürmeli. Çek işadamlarını zorda bırakan Rusya yaptırımlarından vazgeçmeli. Ukrayna'ya silah tedariki durdurulmalı. Bu bizim savaşımız değil" diyerek konuşmasını belirtti.

"Göstericiler Rusya yanlısı kişiler"

Protestonun ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Petr Fiala, "Bunlar aşırı güçler. Bunlar Rusya yanlısı kişiler. Bunların yaptıkları ülkenin menfaatlerine zarar veriyor ve ülkenin çıkarlarına zarar vermek isteyen güçlerin organizasyonu" dedi.

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Haber Editörü
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