Celal Şengör'den büyük gaf! Reklam başladı sandı: Carl Sagan için öyle bir şey dedi ki! Duyanlar kulaklarını kapattı







FATİH ALTAYLI'NIN MODERATÖRLÜĞÜNDEKİ İLGİNÇ KONUŞMALAR: CARL SAGAN ELEŞTİRİSİ VE KAHKAHALAR







SEN ŞİMDİ CARL SAGAN'I S..... ET

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Fatih Altaylı moderatörlüğünde, tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün konuk olduğu HaberTürk TV'deki Teke Tek Bilim programında bilimin önemini konuşan konuklar arasındaki diyalog, sosyal medyada da gündem oldu.HaberTürk TV'nin Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog ve Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör konuk oldu. Canlı yayında bilimin önemini konuşan konuklar arasında, Gürkan dünyaca ünlü Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan için şu sözlere yer verdi: "Carl Sagan'ın isminden başka bir şey bilmiyorum."Bu sözler üzerine Prof. Dr. Celal Şengör, Gürkan'a dönerek "Sen şimdi Carl Sagan'ı s....et. Sen tarihçisin" dedi. Konuşmalar sırasında bu sözler tarihçi Gürkan'ı kahkaha krizine soktu. Program moderatörü Fatih Altaylı ise bu sözlerden sonra reklam arasına gitti. Çağrı Mert Bakırcı ise yayın sırasında bilimin öneminin vurgulanması gerektiğini ifade etti. Şengör'ün canlı yayındaki sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Bilimin önemi hakkındaki konuşmaların ardından konuklar bilimin gelecek için katkılarının ve hayatımızın her anında etkisinin önemini vurguladı. Bilim insanlığın geleceği için önemli bir rol oynayacak ve her alanda hayatımızı etkileyebilecek.Celal Şengör, Türk jeolog ve akademisyen olarak bilinir. 1955 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştur ve aynı yıl aynı üniversitenin Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Celal Şengör, 1984 yılında doktorasını tamamlamış ve 1988 yılında doçent unvanı almıştır. 1992 yılında profesörlük unvanını alan Şengör, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Celal Şengör, özellikle Türkiye'deki jeolojik yapının ve deprem riskinin analizi konusunda yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Türkiye'deki pek çok büyük depremin öncesinde ve sonrasında yaptığı araştırmalarla, deprem riskinin azaltılması konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.