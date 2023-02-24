Celal Şengör'den tüyler ürperten deprem itirafı! O il çok sakat diyerek duyurdu: İmkanı olan kaçsın!







ERZİNCAN'DA SAKAT BİR YERE İNŞA EDİLMİŞ BİNLERCE CANIMIZI YİTİRDİK: PROF. DR. CELAL ŞENGÖR'DEN İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA BİR KORKUTAN AÇIKLAMA Türkiye'de binlerce canımızın hayatını kaybetmesine neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş merkez üslü olarak meydana geldi. 11 ilimizde hasar oluşurken, gözler büyük İstanbul depremine çevrildi. Bu durum üzerine uzmanların dikkat çekici açıklamaları gündem olmaya başladı.





ERZİNCAN ÇOK SAKAT BİR YERDE!

Türkiye'de meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası binlerce canımızın yitirilmesi üzerine, Prof. Dr. Celal Şengör, "Mesela Erzincan, bir çöküntü ovasının içinde oturuyor, dolayısıyla sakat bir yerde" diyerek uyarıda bulundu.Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye'de haritaya bakıldığında ‘Bu ilde şehirleşme olmamalı, buraya böyle binalar yapılmamalı’ dediğiniz en dikkat çekici şehirler hangileri?’ sorusuna yanıt verdi. Erzincan'ın öne çıktığını söyleyen Prof. Dr. Celal Şengör, 1939 depreminde İsmet İnönü'ye ‘Bizler o zaman İsmet İnönü’ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik.’ diyen İhsan Hoca hakkında bilgi verdi. İnönü'nün de cevabının ‘Devletimizin şu anki iktisadi gücü bütün şehri taşımaya yetmez.’ olduğunu belirtti. Çünkü Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturmaktadır. Dolayısıyla Prof. Dr. Celal Şengör, Erzincan için yanlış yere inşa edilmiş, çok sakat bir yer olduğu konusunda uyardı.