GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 17:53

Celal Şengör yatak yorgan yatıyor: Ünlü yer bilimci zatürre oldu!

Jeolog Dr. Celal Şengör, Azerbaycan gezisini iptal ettiğini, evde hasta yattığını duyurdu. Şengör'ün zatürre olduğunu ve çok iyi dinlenmesi gerektiği öğrenildi.

GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 17:53
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Celal Şengör yatak yorgan yatıyor: Ünlü yer bilimci zatürre oldu!
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İTÜ Maden Fakültesi'nde Jeoloji Profesörü olarak görev alan ünlü yerbilimci Dr. Celal Şengör, rahatsızlığı nedeniyle evinde yatak yorgan yatıyor. Zatürreye yakalanan Şengör, hastalığı sebebiyle Azerbaycan gezisini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Hastane yatağından sağlıkla ilgili bir video paylaşan Celal Şengör, şunları söyledi:



Celal Şengör zatürre oldu

"Sevgili arkadaşlar kusura bakmayın. Zatürreden dolayı Azerbaycan'a gelemedim. Doktor '15 gün yatakta kalacaksınız' dedi. Ben zaten yataktayım öksürüyorum Mayıs ayında Azerbaycan'a gelebilirsiniz. Gerçekten gelip çamur volkanlarını görmek istiyorum. Sonra görüşürüz."

Celal hocanın hem fotoğrafı hem de videosu sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan biri oldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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