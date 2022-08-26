Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!







''Yaralanmalara karşı dikkatli olunmalı''







Kurban Bayramı'nda yaralanmalar özellikle el ve kol kesikleri olurken her sene kesimlerde çelik eldiven ya da kesime dayanaklı malzemeler tercih edilmesi gerektiği belirlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Gökhan Selçuk Özbalcı, ellerdeki kesiklerin parmak kayıplarına varan sorunlar oluşturabileceğini söyledi. Yaralanma olduğunda panik yapılmaması gerektiğini vurgulayan Özbalcı, tecrübeli kasapların bu işlere girişmesi gerektiğini belirtti. Bunun beraber çelik eldiven için de tavsiyeler verildi.Kurban Bayramlarında sıklık duyulan yaralanmalar arasında bıçakla yaşanan kesikler olurken yüzeysel ya da ciddi durumlarda yaşanabilir. Yrd. Doç. Dr. Gökhan Selçuk Özbalcı, kurban bayramında hayvanın kesilmesine dair çeşitli bilgiler paylaşırken yaralanmaların önüne geçecek bilgiler de paylaştı. “Hayvanı tutan ipin ele dolanarak parmağın yaralanması, hayvanların kesen kişilerin üzerine düşmesi, hayvanın tekme atması durumları da yaşanabilir. Bunlar da aynı kesikler gibi hayati tehlikeye varabilecek ciddi yaralanmalara sebep olabilir. İşte tüm bu risklerden dolayı, kurbanlıklar tecrübeli kasaplar tarafından kesilmelidir. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla kurban kesmeye kalkışmamalıdırlar” ifadelerini kullanan Özbalcı, çelik eldivenin önemini de bir kere daha vurguladı.