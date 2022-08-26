Kurban Bayramı'nda yaralanmalar özellikle el ve kol kesikleri olurken her sene kesimlerde çelik eldiven ya da kesime dayanaklı malzemeler tercih edilmesi gerektiği belirlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Gökhan Selçuk Özbalcı, ellerdeki kesiklerin parmak kayıplarına varan sorunlar oluşturabileceğini söyledi. Yaralanma olduğunda panik yapılmaması gerektiğini vurgulayan Özbalcı, tecrübeli kasapların bu işlere girişmesi gerektiğini belirtti. Bunun beraber çelik eldiven için de tavsiyeler verildi.
YAŞAM
26 Ağustos 2022 - 11:57
Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!
Yaşanabilecek kazaları önlemek adına alınan tedbirlerin başında eldiven yer almaktadır. Özellikle kurbanlarda yaşanan yaralanmalara tedbir amaçlı eldiven giymek önerilir. Bu nedenle çelik eldiven kullanımı her fırsatta yaralanmaların önüne geçmektedir.
YAŞAM
26 Ağustos 2022 - 11:57
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