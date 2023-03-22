Celta Vigo, Trabzonspor’dan Maxi Gomez’i istiyor













Gomez sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılabilir

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon atlatan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.Bu sezon ligde hedeflerinden bir hayli uzak kalan Trabzonspor, aynı zamanda Avrupa macerasında da istediği sonuçları elde edememişti.Bordo mavililere sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’dan 3 Milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %25’lik pay karşılığında transfer olan Maxi Gomez, taraftarları ve teknik heyeti büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.Sezon başından bu yana Trabzonspor’da tüm kulvarlarda toplam 25 karşılaşmada forma giyme şansı bulan Maxi Gomez, 6 gol ve 6 asistlik bir katkıyla oynadı. 26 yaşındaki golcü oyuncuyu bir süredir takip ettiği iddia edilen İspanya ekibi Celta Vigo’nun sezon sonunda Trabzonsporlu yetkililerle masaya oturmayı hedeflediği, bonservis ücreti olarka da yaklaşık olarak 5 Milyon Euro’luk bir teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.