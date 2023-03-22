Celta Vigo, Trabzonspor’dan Maxi Gomez’i istiyor

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon atlatan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.
Bu sezon ligde hedeflerinden bir hayli uzak kalan Trabzonspor, aynı zamanda Avrupa macerasında da istediği sonuçları elde edememişti.
Bordo mavililere sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’dan 3 Milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %25’lik pay karşılığında transfer olan Maxi Gomez, taraftarları ve teknik heyeti büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.