Cem Davran'ın anne acısı paylaşımı yürekleri burktu!













Ünlülerden baş sağlığı mesajları

Kariyerini hem oyunculuk hem de sunuculuk üzerine ilerleten Cem Davran, annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sısyal medya hesabından 'Bir tanem vefat etti' ifadeleriyle annesi Ayfer Naciye Davran'ı kaybettiğini açıklarken 58 yaşındaki oyuncunun paylaşımına mesajlar yağdı.Bu güne kadar çok sayıda yer alan ve başarılı performansıyla tüm beğenileri üzerine toplayan Cem Davran, annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden annesi Ayfer Naciye Davran'ın ölüm haberini duyuran ünlü oyuncu 'Canım annem, bir tanem vefat etti' ifadelerini kulandı.Cem Davran'ın paylaşımı sonrası yazılanları gören diğer ünlüler, arkadaşlarını bu kederli gününde yalnız bırakmadılar ve kendisine baş sağlığı mesajları gönderdiler. Songül Öden, Behzat Uygur, Demet Evgar gibi çok sayıda ünlü isim Cem Davran'ın yanında olduklarını yazdıkları ifadelerle dile getirdiler.Naciye Ayfer Davran'ın cenazesinin 15 Ağustos Pazartesi öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı'na defnedileceği bilgisi de ayrıca paylaşıldı.