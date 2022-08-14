YAŞAM
14 Ağustos 2022 - 20:09

Cem Davran'ın anne acısı paylaşımı yürekleri burktu!

Oyuncu Cem Davran, annesi Ayfer Naciye Davran'ı kaybettiğini duyurdu. Davran'ın paylaşımı yürekleri burkarken, paylaşıma çok sayıda baş sağlığı yorumu geldi.

YAŞAM
14 Ağustos 2022 - 20:09
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Cem Davran'ın anne acısı paylaşımı yürekleri burktu!


Kariyerini hem oyunculuk hem de sunuculuk üzerine ilerleten Cem Davran, annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sısyal medya hesabından 'Bir tanem vefat etti' ifadeleriyle annesi Ayfer Naciye Davran'ı kaybettiğini açıklarken 58 yaşındaki oyuncunun paylaşımına mesajlar yağdı.

Cem Davran



Bu güne kadar çok sayıda yer alan ve başarılı performansıyla tüm beğenileri üzerine toplayan Cem Davran, annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden annesi Ayfer Naciye Davran'ın ölüm haberini duyuran ünlü oyuncu 'Canım annem, bir tanem vefat etti' ifadelerini kulandı.

Cem Davran

Ünlülerden baş sağlığı mesajları

Cem Davran'ın paylaşımı sonrası yazılanları gören diğer ünlüler, arkadaşlarını bu kederli gününde yalnız bırakmadılar ve kendisine baş sağlığı mesajları gönderdiler. Songül Öden, Behzat Uygur, Demet Evgar gibi çok sayıda ünlü isim Cem Davran'ın yanında olduklarını yazdıkları ifadelerle dile getirdiler.

Cem Davran

Naciye Ayfer Davran'ın cenazesinin 15 Ağustos Pazartesi öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı'na defnedileceği bilgisi de ayrıca paylaşıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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