Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:50

Cem Uçan kimdir, nereli, yaşı kaç? Cem Uçan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Dizilerde ki gösterdiği başarılı oyunculuk ile tanınan Cem Uçan, internet arama motoru üzerinden araştırılmaktadır. Cem Uçan kimdir, kaç yaşında? Cem Uçan hayatına ilişkin detaylar haberimizde...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:50
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Cem Uçan kimdir, nereli, yaşı kaç? Cem Uçan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ekip 1 dizisine katılmasıyla beraber gerçek adı merak konusu olan Cem Uçan kısa süre de şöhreti yakaladı. O zamanların en çok izlenen dizisi olan Ekip 1 ile adını duyuran Cem Uçan, ilgi odağı oldu. Cem Uçan kimdir?

CEM UÇAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uçan, 2012 yılında oyunculuk kariyerine başladı. İlk deneyimi Acayip Hikayeler dizisi olurken başarılı bir kariyer planlamasına adım attı. İlk defa kamera önüne geçse de aynı yıl içerisnide 3 farklı dizide rol alma şansına sahip oldu. En uzun yer aldığı diziler ise Nizama Adanmış Ruhlar, Diriliş Ertuğrul oldu.

CEM UÇAN EVLİ Mİ?

Aynı dizide ki rol arkadaşı Gülşah Şahin ile dünya evine giren Cem Uçan'ın bu evlilikte iki çocuğu dünyaya geldi. Uçan'ın Batın ve Şems adında iki oğlu vardır.

CEM UÇAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER

2012 – Acayip Hikayeler

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam

2012 – Kurt Kanunu

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet

2013 – Küçük Kıyamet

2013 – Su ve Ateş (Sinema)

2014 – Nizama Adanmış Ruhlar

2014 – Hıyanet Sarmali

2014 – Sungurlar

2015 – Diriliş Ertuğrul

2017 – Tatlı Şeyler (Sinema)

2018 – Deliler (Film)

2018 – HürKuş (Sinema)

2018 – Kardeşim İçin Der’a

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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