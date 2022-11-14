Cem Uçan kimdir, nereli, yaşı kaç? Cem Uçan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ekip 1 dizisine katılmasıyla beraber gerçek adı merak konusu olan Cem Uçan kısa süre de şöhreti yakaladı. O zamanların en çok izlenen dizisi olan Ekip 1 ile adını duyuran Cem Uçan, ilgi odağı oldu. Cem Uçan kimdir?

CEM UÇAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uçan, 2012 yılında oyunculuk kariyerine başladı. İlk deneyimi Acayip Hikayeler dizisi olurken başarılı bir kariyer planlamasına adım attı. İlk defa kamera önüne geçse de aynı yıl içerisnide 3 farklı dizide rol alma şansına sahip oldu. En uzun yer aldığı diziler ise Nizama Adanmış Ruhlar, Diriliş Ertuğrul oldu. CEM UÇAN EVLİ Mİ? Aynı dizide ki rol arkadaşı Gülşah Şahin ile dünya evine giren Cem Uçan'ın bu evlilikte iki çocuğu dünyaya geldi. Uçan'ın Batın ve Şems adında iki oğlu vardır. CEM UÇAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER 2012 – Acayip Hikayeler 2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam 2012 – Kurt Kanunu 2013 – Osmanlı’da Derin Devlet 2013 – Küçük Kıyamet 2013 – Su ve Ateş (Sinema) 2014 – Nizama Adanmış Ruhlar 2014 – Hıyanet Sarmali 2014 – Sungurlar 2015 – Diriliş Ertuğrul 2017 – Tatlı Şeyler (Sinema) 2018 – Deliler (Film) 2018 – HürKuş (Sinema) 2018 – Kardeşim İçin Der’a