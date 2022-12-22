Cem Yılmaz’ belgeli teşekkür













Komedyen Cem Yılmaz aldığı belgeyi paylaştı. Teşekkür belgesi alan komedyenin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Vergi dairesinin tarafına iletilen Cem Yılmaz bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç’in ilk elden teslim ettiği ‘Teşekkür Belgesi’ni sosyal medya hesabında paylaşan ünlü komedyen :’Ülkesini seven vazifesini doğru yapandır. Başkanın ilk elden teslim etmesi ve nazik ziyareti gurur duydum. Teşekkürler.! Notuyla paylaştı.Ünlü komedyenin paylaşımına ilgi büyük oldu.