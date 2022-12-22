MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 08:09

Cem Yılmaz' belgeli teşekkür

Cem Yılmaz’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu…

MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 08:09
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Cem Yılmaz’ belgeli teşekkür


Komedyen Cem Yılmaz aldığı belgeyi paylaştı. Teşekkür belgesi alan komedyenin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Vergi dairesinin tarafına iletilen Cem Yılmaz bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç’in ilk elden teslim ettiği ‘Teşekkür Belgesi’ni sosyal medya hesabında paylaşan ünlü komedyen :’Ülkesini seven vazifesini doğru yapandır. Başkanın ilk elden teslim etmesi ve nazik ziyareti gurur duydum. Teşekkürler.! Notuyla paylaştı. Cem Yılmaz

Ünlü komedyenin paylaşımına ilgi büyük oldu. Cem Yılmaz



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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