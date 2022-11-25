MAGAZİN
25 Kasım 2022 - 00:31

Cem Yılmaz'dan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya şaşırtan sesleniş!

Bir süre aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, ayrılıklarının ardından aşklara yelken açtı. Ancak bu aşkları uzun sürmedi ve ikisi de mutluluğu bulamadı. önceki gün etkinlikte tanışan Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya "Hayatım" diye seslenmesi üzerine ikili derin bir sohbete daldı. Akıllara ise ünlü çiftin tekrar bir araya mı geleceği yönünde sorular gelmeye başladı.

MAGAZİN
25 Kasım 2022 - 00:31
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Cem Yılmaz'dan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya şaşırtan sesleniş!


Cem Yılmaz önceki gece Zorlu PSM'de bir oyuna katıldı. Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde yeniden gösterime giren Alice müzikali için sahneye çıktı. İkili, oyunun sonunda PSM Touch afterparty etkinliğinde tesadüfen bir araya geldi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz

CEM YILMAZ'DAN SERENAY SARIKAYA'YA ŞAŞIRTAN SESLENİŞ!



Arkadaşlarıyla sohbet eden komedyen, bir an Serenay Sarkaya'ya dönerek "Hayatım" diye bağırdı. Sarıkaya ise Cem Yılmaz'dan gelen bu sesleniş karşısında "Hayatım mı?" diye sordu ve eski sevgilisine doğru yürürken gülümseyerek cevap verdi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz

Özel hayatı ve oyunculuk kariyeri ile sürekli magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine vardığında basını görünce otomobilin camını açtı. Cem Yılmaz'ın sorusu karşısında şoke olan 30 yaşındaki güzel, "Arkadaşlar oyundan uzak kaldım ve yoruldum" sözleriyle konuyu geçiştirdi.

Cem Yılmaz ise, Levent'teki evinin otoparkına aracını park ederken sorulara cevap vermek istemedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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