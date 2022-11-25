Cem Yılmaz'dan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya şaşırtan sesleniş!







CEM YILMAZ'DAN SERENAY SARIKAYA'YA ŞAŞIRTAN SESLENİŞ!







Cem Yılmaz önceki gece Zorlu PSM'de bir oyuna katıldı. Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde yeniden gösterime giren Alice müzikali için sahneye çıktı. İkili, oyunun sonunda PSM Touch afterparty etkinliğinde tesadüfen bir araya geldi.Arkadaşlarıyla sohbet eden komedyen, bir an Serenay Sarkaya'ya dönerek "Hayatım" diye bağırdı. Sarıkaya ise Cem Yılmaz'dan gelen bu sesleniş karşısında "Hayatım mı?" diye sordu ve eski sevgilisine doğru yürürken gülümseyerek cevap verdi.Özel hayatı ve oyunculuk kariyeri ile sürekli magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine vardığında basını görünce otomobilin camını açtı. Cem Yılmaz'ın sorusu karşısında şoke olan 30 yaşındaki güzel, "Arkadaşlar oyundan uzak kaldım ve yoruldum" sözleriyle konuyu geçiştirdi. Cem Yılmaz ise, Levent'teki evinin otoparkına aracını park ederken sorulara cevap vermek istemedi.