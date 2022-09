Cem Yılmaz duyurdu! Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin vizyon tarihi açıklandı

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece film vizyon tarihi

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filmin oyuncuları

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin duyurusunun yapılmasının ardından yoğun ilgi gören yapımın oyuncu kadrosu açıklandı. Zengin kadroya sahip olan filmin yönetmenliğinde ter alan isim Cem Yılmaz olurken Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin ne zaman izleyiciler ile buluşacağı araştırılmaya başlandı. Do Not Disturb Ayzek Bir Gece vizyon tarihi ne zaman? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece ne anlatıyor? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece oyuncuları kimler? İşte detaylar...2023 yılında vizyona girmesi planlana filmin daha önceden çekilen ve izleyiciden tam not alan 'Karakomik' filmler serisinin ''İki Arada'' bölümü ile tanıtımı yapılan Ayzek'in devamı olarak izleyicinin karşısına geçeceği belli oldu. Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin içeriğinde feribotta çalışan Ayzek Metin isimli bir karakterin hikayesinin ele alınacağı açıklandı.Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Ahsen Eroğlu