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05 Eylül 2022 - 09:15

Cem Yılmaz duyurdu! Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin vizyon tarihi açıklandı

Dijital platformlardan olan Netflix içeriklerini zenginleştirmeye devam ediyor. Cem Yılmaz'ın çekeceği Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin oyuncu kadrosu tamamlanırken izleyiciler filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filmin vizyon tarihi ne zaman? İşte, Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filmine dair detaylar haberimizde yer almaktdır

Film
05 Eylül 2022 - 09:15
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Cem Yılmaz duyurdu! Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin vizyon tarihi açıklandı
Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin duyurusunun yapılmasının ardından yoğun ilgi gören yapımın oyuncu kadrosu açıklandı. Zengin kadroya sahip olan filmin yönetmenliğinde ter alan isim Cem Yılmaz olurken Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin ne zaman izleyiciler ile buluşacağı araştırılmaya başlandı. Do Not Disturb Ayzek Bir Gece vizyon tarihi ne zaman? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece ne anlatıyor? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece film vizyon tarihi

2023 yılında vizyona girmesi planlana filmin daha önceden çekilen ve izleyiciden tam not alan 'Karakomik' filmler serisinin ''İki Arada'' bölümü ile tanıtımı yapılan Ayzek'in devamı olarak izleyicinin karşısına geçeceği belli oldu. Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin içeriğinde feribotta çalışan Ayzek Metin isimli bir karakterin hikayesinin ele alınacağı açıklandı.

Cem Yılmaz yeni film

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filmin oyuncuları

Cem Yılmaz,

Zafer Algöz,

Nilperi Şahinkaya,

Bülent Şakrak,

Özge Özberk,

Ahsen Eroğlu

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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