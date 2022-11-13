MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 17:15

Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı dudak uçuklattı takipçileri topa tuttu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın viski paylaşımı olay oldu. Viskisinin fiyatını duyanlar şaşırıp kalırken İskoç viskisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 17:15
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Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı dudak uçuklattı takipçileri topa tuttu


Türkiye’de komedi denilince akla gelen ilk isim olan Cem Yılmaz hem filmleriyle hem de özel yaşantısıyla gündemden düşmüyor. sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü ismin son paylaşımı olay oldu. İçkisinin fotoğrafını paylaştı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Fiyatı dudak uçuklatan İskoç viskisi!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz ay Uraz Kaygılaroğlu ile İskoçya’ya gitmişti. İskoçya tatilinden sık sık görüntülerini paylaşan ikiliden Cem Yılmaz’ın içki paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Instagram hesabından viski şişesi, viski bardağı ve çay fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz’ın paylaşımı takipçilerinden ve sözlüklerden tepki aldı.



Cem Yılmaz paylaşımını “ Çay ve Sempati “ notuyla paylaşan Yılmaz’ın viskisinin fiyatı Ekşi Sözlük ve Twitter gibi platformlarda çok konuşuldu.

cem yılmaz

Viski, 200 yıllık bir markanın tek maltlık, eski moda serisinden olduğu öğrenilirken fiyatının ise 900 dolar olduğu ortaya çıktı. Bu da Türk Lirasıyla yaklaşık 16 bin 740 liraya denk geliyor. Sosyal medyada gündem olan görüntü sonrasında takipçilerinden birbirinden farklı yorumlar geldi.

cem yılmaz

Bazıları viskinin parasını çok pahalı bulurken bazıları da ne kadar parası olursa olsun çay içmekten vazgeçemediğine yönelik yorumlarda bulundu.

Erşan Kuneri dizisiyle Netflix’i kasıp kavuran Cem Yılmaz, yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce İskoçya’ya dillere destan bir tatil yaptı. sosyal medya hesaplarından eğlenceli tatil anlarını paylaşan ikili takipçilerinin eğlenceli yorumlarıyla karşılandı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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