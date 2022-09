Do Not Disturb Oyuncu Kadrosu













Karakomik Filmler:2 Arada filminde ilk defa izleyicilerle buluşan Ayzek karakterinin tekrardan izleyicilerin karşısında olacağı Do Not Disturb (Rahatsız Etmeyin) filminin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler: Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Ahsen Eroğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Celal Kadri Kınoğlu olacak.Netflix platformunda yayınlanması planlanan Do Not Disturb adlı filmin önümüzdeki günlerde çekimlerinin başlanması planlanıyor.