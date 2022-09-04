Cem Yılmaz ve Umut Evirgen konserde pişti oldular!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, 2 yıl önce büyük bir aşk yaşamışlardı. Bir süre sonra ayrılmaya karar veren çiftten geriye aşklarını her fırsatta ortaya çıkaran fotoğrafları kaldı.
Bir süre sonra Serenay Sarıkaya'nın adı işletmeci Umut Evirgen ile anılmaya başlarken, aralarındaki aşk dedikodularını her fırsatta yalanlayan çift birlikte görüntü vermemeye özen gösterdiler. Aralarından arkadaşlıktan başka bir ilişki olmadığını söyleyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, sonunda aşklarını itiraf ettiler ve sosyal medya hesaplarından bu haberi duyurdular.
Cem Yılmaz ve Umut Evirgen pişti oldular!Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Melike Şahin konserinde iki ünlü isim öne çıktı. Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz ile yeni sevgilisi Umut Evirgen konserde karşı karşıya geldiler.
Sevgilisi Evirgen ile Yunanistan tatilinden dönen Serenay Sarıkaya, Melike'nin çok yakın arkadaşları olduğunu ve onu dinlemek için geldiklerini belirterek herşeyin çok güzel gittiğini söyledi ve yeni bir filmin çekimlerinin tamamlandığı müjdesini paylaştı.