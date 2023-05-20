Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na acil başlıklı talep: 'Beni İçişleri Bakanı ilan etsin!'

Türkiye, 28 Mayıs'taki ikinci seçimlerinde oyalansa da son günlerde yapılan bazı açıklamalar da gündem oluşturmaya devam ediyor. CHP'nin listesinden yeniden Demokrat Parti adayı seçilen Cemal Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapmış olduğu bir çağrı ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Cemal Enginyurt, yaptığı canlı yayın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ben Recep Tayyip Erdoğan'la dehşet dengesini yükseltmek siyasetin doğru olduğu konusuna inanan insanlardan biriyim. Çünkü Erdoğan başka dil anlamaz. Erdoğan'ın anladığı tek dil senin onun gibi konuşmandır. Ama o onu anladı. Ondan sonra. Erdoğan, Bahçeli'ye böyle sözler söyledi, şimdi sanki birlikte konuşuyor gibiler, düşününce Recep Tayyip Erdoğan gibi konuşmak oluyor ama o bunu anlıyor.
‘ÖYLE BERBAT BİR DİL KULLANIYORLAR Kİ'
Ama Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu dil Türkiye'yi birleştiren dildir, milletimiz daha ne ister ki bütünleştiren, ayrıştırmayan ve aynı zamanda ötekileştirmeyen bir dil! Yorulduk ! Birbirinden intikam alan ve birbiriyle savaşmaya hazır bir topluluk var. Bugün Kartal'da 19 Mayıs töreninde gençler 'fotoğraf çekelim' diye birbirini öldürecek. Sorumlu kim, birincisi Tayyip Erdoğan, ikincisi Süleyman Soylu. Neden? Çünkü o kadar korkunç bir dil kullanıyorlar ki...
‘BENİ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK İLAN ETSİN!’
Herkes somut bir örnek vermemiz gerektiğini söylüyor. Ben de dedim ki; Kemal Kılıçdaroğlu
acilen beni İçişleri Bakanı olarak atayacağını açıklamalı, bu Süleyman Soylu'ya ancak ben cevap verebilirim. Bu dilde cevap verebilecek tek kişi benim. Bu asilzadeyi bu millete yaptığı zulümden ancak ben sorumlu tutabilirim. Astsubaylara rütbe hakkı veriyorum. Polise insan haklarını veriyorum. Polisin çıkarlarını koruyorum. hakkını vereceğim. Ben bu ülkede mafya ve uyuşturucu tacirleriyle fotoğraf çektirmem ve onlardan hesap sorarım. Çok sert olduğunu söyleyebilirim. Kemal Bey'e onun aracılığıyla beni İçişleri Bakanı ilan etmesini tavsiye ediyorum."