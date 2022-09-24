Cemal Hünal'dan duyulmamış itiraf: Benim yüzümden boşananları duydum!













"Kendimi izlemiyorum"

Bir dönem izlenme rekorlasrı kıran Issız Adam filminin başrol oyuncusu Cemal Hünal'ın yaptığı bir itiraf gündeme bomba gibi oturdu. Hünal, filmden etkilenerek boşanan insanlar olduğunu duyduğunu söyledi.2008 yapımı olan ve Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden birisi olarak erşivde yerini alan Issız Adam filmindeki Alper karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cemal Hünal, bir dergiye verdiği röportajında smimi açıklamalarda bulundu. hatırlanan Cemal Hünal'dan geliyor. Alper karakterinin hemen hemen herkesi çok fazla etkilediğini söyleyen Hünal, kendisinin yüzünden bir sürü evlenip boşanmış insan olduğunu duyduğunu belirterek, "Ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim.” ifadeleriyle gündem yarattı.Bu güne kadar kiminle konuşsa herkesin kendisine 'Abi tam beni oynamışsın' dediklerini söylediğini anlatan Cemal Hünal, filmde kendisinden başka herkesi oynadığını ifade etti. Alından Issız Adam filminin Alper karakterinin kişilik olarak kendisinin hiç sevmediği bir karakter tipi olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu Alper tipinin asla yanında istemeyeceği ve sohbetini sevmediği bir tip olduğundan bahsetti.30 Eylül tarihinde vizyona girecek olan "Yanlış Anlama 2" filmi ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Cemal Hünal, yöneltilen "Kendinizi izliyor musunuz?" sorusuna ise hiç izlemediğini ve kamera arkasından monitöre bile bakmadığını söyledi.