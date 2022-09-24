MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 10:46

Cemal Hünal'dan duyulmamış itiraf: Benim yüzümden boşananları duydum!

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, bir dergiye verdiği röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hünal, açıklamasında 'Issız Adam' filmi sonrasında filmden etkilenerek çok boşanan olduğunu duyduğunu belirterek kendisinin de 20 yıldır aynı kadınla olduğunu ve ondan vazgeçmediğini söyledi.

MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 10:46
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Cemal Hünal'dan duyulmamış itiraf: Benim yüzümden boşananları duydum!


Bir dönem izlenme rekorlasrı kıran Issız Adam filminin başrol oyuncusu Cemal Hünal'ın yaptığı bir itiraf gündeme bomba gibi oturdu. Hünal, filmden etkilenerek boşanan insanlar olduğunu duyduğunu söyledi.

Cemal Hünal



2008 yapımı olan ve Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden birisi olarak erşivde yerini alan Issız Adam filmindeki Alper karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cemal Hünal, bir dergiye verdiği röportajında smimi açıklamalarda bulundu. hatırlanan Cemal Hünal'dan geliyor. Alper karakterinin hemen hemen herkesi çok fazla etkilediğini söyleyen Hünal, kendisinin yüzünden bir sürü evlenip boşanmış insan olduğunu duyduğunu belirterek, "Ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim.” ifadeleriyle gündem yarattı.

Cemal Hünal

"Kendimi izlemiyorum"

Bu güne kadar kiminle konuşsa herkesin kendisine 'Abi tam beni oynamışsın' dediklerini söylediğini anlatan Cemal Hünal, filmde kendisinden başka herkesi oynadığını ifade etti. Alından Issız Adam filminin Alper karakterinin kişilik olarak kendisinin hiç sevmediği bir karakter tipi olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu Alper tipinin asla yanında istemeyeceği ve sohbetini sevmediği bir tip olduğundan bahsetti.

Cemal Hünal

30 Eylül tarihinde vizyona girecek olan "Yanlış Anlama 2" filmi ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Cemal Hünal, yöneltilen "Kendinizi izliyor musunuz?" sorusuna ise hiç izlemediğini ve kamera arkasından monitöre bile bakmadığını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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