Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını devlet karşılayacak!

Ocak ayı itibariyle faturalara gelen yüklü zamla sonrası elektrik ve doğalgaz faturalarından dert yanan vatandaşlar, seslerini düzenledikleri eylem ve ilettikleri taleplerle hükümete duyurmaya çalışıyor.
Konut ve iş yerlerinden sonra uzun yıllardır cemevleri için ibadethane statüsü almak için uğraşan Alevi Dernekleri Federasyonu'da kendilerine gelen yüklü elektrik faturalarını Türkiye genelinde ödememe kararı aldı. Bu karar ise kamuoyunun gündemine oturarak en çok konuşulan konuların başında yer almaya başladı.
Alevi dernekleri, özellikle yüksek gelen fahiş elektrik faturalarının ödememe kararı tepkilerini dile getirdikten sonra konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Erdoğan ise gerekli talimatı vererek cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması için çalışmaların başlatılmasını istedi.
10 GÜN İÇERİSİNDE NETLEŞECEK!
Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte hayata geçirilecek olan yeni uygulamanın 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.
Konut ve iş yerlerinden sonra uzun yıllardır cemevleri için ibadethane statüsü almak için uğraşan Alevi Dernekleri Federasyonu'da kendilerine gelen yüklü elektrik faturalarını Türkiye genelinde ödememe kararı aldı. Bu karar ise kamuoyunun gündemine oturarak en çok konuşulan konuların başında yer almaya başladı.
Alevi dernekleri, özellikle yüksek gelen fahiş elektrik faturalarının ödememe kararı tepkilerini dile getirdikten sonra konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Erdoğan ise gerekli talimatı vererek cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması için çalışmaların başlatılmasını istedi.
10 GÜN İÇERİSİNDE NETLEŞECEK!
Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte hayata geçirilecek olan yeni uygulamanın 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.