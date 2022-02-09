EKONOMİ
09 Şubat 2022 - 14:12

Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını devlet karşılayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması için bir çalışma başlatıldı.

EKONOMİ
09 Şubat 2022 - 14:12
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını devlet karşılayacak!
Ocak ayı itibariyle faturalara gelen yüklü zamla sonrası elektrik ve doğalgaz faturalarından dert yanan vatandaşlar, seslerini  düzenledikleri eylem ve ilettikleri taleplerle hükümete duyurmaya çalışıyor.








Konut ve iş yerlerinden sonra uzun yıllardır cemevleri için ibadethane statüsü almak için uğraşan Alevi Dernekleri Federasyonu'da kendilerine gelen yüklü elektrik faturalarını Türkiye genelinde ödememe kararı aldı. Bu karar ise kamuoyunun gündemine oturarak en çok konuşulan konuların başında yer almaya başladı.

Alevi dernekleri, özellikle yüksek gelen fahiş elektrik faturalarının ödememe kararı tepkilerini dile getirdikten sonra konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Erdoğan ise gerekli talimatı vererek cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarının devlet tarafından karşılanması için çalışmaların başlatılmasını istedi.



10 GÜN İÇERİSİNDE NETLEŞECEK!

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte hayata geçirilecek olan yeni uygulamanın 10 gün içinde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Benzin yine zamlanıyor! Bu gece 71 kuruş artacak..
Benzin yine zamlanıyor! Bu gece 71 kuruş artacak..
LPG 4 Şubat'tan itibaren 40 kuruş zamlı satılacak!
LPG 4 Şubat'tan itibaren 40 kuruş zamlı satılacak!
Son Haberler
Polislerin şark görev süreleri kısaltılıyor!
Polislerin şark görev süreleri kısaltılıyor!
Çorum'da doğalgaz dağıtım müdürünün düşük faturalara ilginç tavsiyesi!
Çorum'da doğalgaz dağıtım müdürünün düşük faturalara ilginç...
Eşine bıçakla saldıran adamı durdurmak isteyen genç elini kana buladı!
Eşine bıçakla saldıran adamı durdurmak isteyen genç elini kana buladı!
Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
Halil Falyalı'ya evinin önünde silahlı saldırı
75 yaşındaki yaşlı kadın kanal açıcının altında feci şekilde can verdi
75 yaşındaki yaşlı kadın kanal açıcının altında feci şekilde...
Tekirdağ Çorlu Deresi aşırı yağışlar nedeniyle taşarken köprü trafiğe kapatıldı
Tekirdağ Çorlu Deresi aşırı yağışlar nedeniyle taşarken köprü...
İtalya'da yasaklar gevşiyor ! Maske zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya'da yasaklar gevşiyor ! Maske zorunluluğu kaldırılıyor
Ağabeyini ve yengesini 'Beni karımdan ayırdınız' diyerek öldürdü.
Ağabeyini ve yengesini 'Beni karımdan ayırdınız' diyerek öldürdü.
Uşak'ta eğitime 1 gün kar engeli
Uşak'ta eğitime 1 gün kar engeli
Yeni kafe düzeni geliyor! 1 kahve ile saatlerce oturma düzeni tarihe karışıyor
Yeni kafe düzeni geliyor! 1 kahve ile saatlerce oturma düzeni tarihe...