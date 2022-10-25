GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 13:54

Cemevlerine elektrik ve su ödemesini de içeren torba yasa teklifi Meclis komisyonundan geçti!

Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Vergi usul kanunu ve cemevlerine ilişkin hükümler de içeren çeşitli kanunları değiştiren kanun teklifi üzerinde tartışmalar ise devam ediyor.

GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 13:54
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Cemevlerine elektrik ve su ödemesini de içeren torba yasa teklifi Meclis komisyonundan geçti!


Cemevlerine ilişkin bazı düzenlemelerin yer aldığı torba yasa tasarısında yer alan liman özelleştirme maddesi, teklifin AK Parti delegeleri tarafından kabul edilmesiyle tasarıdan çıkarıldı. Torba yasaya eklenen devletin cemevlerine elektrik ve su ödemesini de içeren teklifi ise meclis komisyonundan geçti.

CEMEVLERİNİN ELEKTRİK VE SU FATURALARI DEVLET TARAFINDAN ÖDENECEK

Cemevlerine elektrik ve su ödemesini de içeren torba yasa teklifi

TBMM Bütçe ve Planlama Komisyonu, AK Parti Milletvekili Bingöl Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Heyet, cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini de içeren "vergi usul kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik yasa tasarısı"nı görüştü. Komisyonda AK Parti delegelerinin imzasıyla hazırlanan yasa tasarısı görüşülerek kabul edildi.



Teklifin AK Parti delegeleri tarafından kabul edilmesiyle, tekliften limanların özelleştirilmesine ilişkin 9. madde çıkarıldı. Teklif metninden çıkarılan hükümler aşağıdaki gibidir:

Özelleştirme Uygulamaları Yasası, limanların çalışma saatlerini düzenler. Buna göre, Türk denizcilik kuruluşu Anonim Şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir dizi limanın madencilik haklarının verilmesi/devrilmesi yöntemiyle özelleştirilmesinden sonra 49 yıldan az süreli sözleşmeler imzalandı. , imzalanmalıdır. yeminli mali müşavirlerin onayladığı belgeler ile birlikte başvurmaları ve diğer şartları taşımaları kaydıyla en geç 15 gün içinde hak, işe başlama tarihinden itibaren 49 yıla kadar ve bir defaya kadar uzatılır.

Özelleştirme Kurumu'nun ekteki belgelere dayanarak 15 günlük bir inceleme yapmasından sonra, işletme şirketlerinin değişikliği imzalaması için 3 ayı geçmeyecek.

Ek sözleşme akdetmek için işletmeci, kullanım hakkını doğuran sözleşmeden doğan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmeli ve sözleşmenin kullanım hakkını doğurması halinde yapılacak işlemlerden feragat etmelidir.

Maden haklarının 49 yıla uzatılmasına/devir sözleşmesine ilişkin değişiklik, özelleştirme sözleşmesi kapsamında madencilerin daveti üzerine en geç 3 ay içinde imzalanması kaydıyla yürürlüğe girecek.

Danıştay ek sözleşme hakkında görüş almayacak ve uzatma süresi yatırım süresine dahil edilmeyecektir. İşletmeci şirketin ödemesi gereken sözleşme bedeli de teklifle birlikte sabitlenir. Ek sözleşme bedeline ek olarak, işletme şirketleri kuruluş sonuçlarına dahil edilen net satışlardan, olağan gelir ve diğer faaliyetlerden ve net satışlar hariç olağanüstü gelir ve karlardan, iştirak ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettülerden sorumludur. Maden haklarının uzatılması sırasında her yıl belirlenen birleşik hesap planına göre Özelleştirilen Acente toplam tutarın %5'ini gelir olarak ödeyecektir.

Tespit edilecek zeyilname bedelinin ertelenmesi isteniyorsa, bedelin en az yüzde 25'i zeyil tarihinde peşin, kalan miktar 36 aya kadar vadelerde ve eşit taksitler halinde ödenmek kaydıyla 12 aylık bir süre, aradaki fark kadar ödenecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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