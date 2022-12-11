Cemiyetin ünlü isimlerinden Gülman çifti Feryal ve Kemal Gülman yıllardır boşanmaya çalışıyordu. Tazminat konusunda anlaşamayan ünlü çift için mahkemeden karar çıktı. Aldatılması sebebiyle eşi Kemal Gülman’a dava açan Feryal Gülman mahkeme kararıyla yaklaşık 60 milyon Tl tazminat almaya hazırlanıyordu.
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 12:30
Cemiyetin ünlü isimlerinin tazminat savaşı
Cemiyetin ünlü isimlerden Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında ki dava tazminat anlaşmazlığıyla yıllardır devam ediyordu…
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 12:30
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