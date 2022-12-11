MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 12:30

Cemiyetin ünlü isimlerinin tazminat savaşı

Cemiyetin ünlü isimlerden Feryal Gülman ve Kemal Gülman arasında ki dava tazminat anlaşmazlığıyla yıllardır devam ediyordu…

MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 12:30
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Cemiyetin ünlü isimlerinin tazminat savaşı


Cemiyetin ünlü isimlerinden Gülman çifti Feryal ve Kemal Gülman yıllardır boşanmaya çalışıyordu. Tazminat konusunda anlaşamayan ünlü çift için mahkemeden karar çıktı. Aldatılması sebebiyle eşi Kemal Gülman’a dava açan Feryal Gülman mahkeme kararıyla yaklaşık 60 milyon Tl tazminat almaya hazırlanıyordu. Feryal Gülman ve Kemal Gülman

Kemal Gülman tazminatı ödememekte inatçı 

İş insanı Kemal Gülman bu tazminatı ödememekte inatçı. Aldatma iddiasını kabul eden iş insanı mahkemenin onayladığı 60 milyonluk maddi ve manevi tazminatı ödemek istemedi. Kararın itirazı için Yargıtaya başvuran iş insanı Kemal Gülman’ın itirazı kabul edildi. Türkiye’nin en zengin iş insanları listesinde yer alan Kemal Gülman’ın itirazını kabul etti. Tazminatı 20 milyona düşürdü ancak iş insanı bunu da kabul etmeyerek yeniden itiraz etti. Feryal Gülman ve Kemal Gülman



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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