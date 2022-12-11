Cemiyetin ünlü isimlerinin tazminat savaşı







Kemal Gülman tazminatı ödememekte inatçı







Cemiyetin ünlü isimlerinden Gülman çifti Feryal ve Kemal Gülman yıllardır boşanmaya çalışıyordu. Tazminat konusunda anlaşamayan ünlü çift için mahkemeden karar çıktı. Aldatılması sebebiyle eşi Kemal Gülman’a dava açan Feryal Gülman mahkeme kararıyla yaklaşık 60 milyon Tl tazminat almaya hazırlanıyordu.İş insanı Kemal Gülman bu tazminatı ödememekte inatçı. Aldatma iddiasını kabul eden iş insanı mahkemenin onayladığı 60 milyonluk maddi ve manevi tazminatı ödemek istemedi. Kararın itirazı için Yargıtaya başvuran iş insanı Kemal Gülman’ın itirazı kabul edildi. Türkiye’nin en zengin iş insanları listesinde yer alan Kemal Gülman’ın itirazını kabul etti. Tazminatı 20 milyona düşürdü ancak iş insanı bunu da kabul etmeyerek yeniden itiraz etti.