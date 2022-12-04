MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 14:35

Cemiyetin ünlü ismi Umre'ye gitti yaptığı paylaşım gündem oldu

Aslı Şen sosyal medyanın tepkilerine maruz kaldı…

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 14:35
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Cemiyetin ünlü ismi Umre’ye gitti yaptığı paylaşım gündem oldu


Yakın zamanda şarkıcı Linet ile polemik yaşayan cemiyetin ünlü simalarından Aslı Şen sosyal medya hesabından Linet için tepki göstermişti. Şarkıcının konserine giden Aslı Şen şarkıcının kendisiyle göz teması kurmaması ve selam vermemesi Aslı Şen’i bir hayli sinirlendirmiş tepkisini sosyal medya üzerinden göstermişti. Aslı Şen bu seferde gittiği Umre seyahatinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın diline düştü. Aslı Şen

Allah’a havale ettiklerim oldu

‘İsteyen herkese nasip olsun, ne iş ne sosyal hayat telaşı buraya hasretlik çekince insan gelmeden edemiyor. Dualarımı ettim, emanet de ettim ama Allah’a havale ettiklerimde oldu.’ Yazarak kabe önünde bir fotoğraf paylaştı. Aslı Şen



Tepki yağıyor 

Aslı Şen kabe önünde kendi markasını tanıtan bir fotoğraf paylaşınca takipçilerinden büyük tepki aldı. Kabe önünde kendi markalı ürünüyle fotoğraf paylaşan Aslı Şen ‘Size en kaliteli, içeriği en iyi ürünleri yapmaya devam…’ yazılı fotoğrafı paylaştığında sosyal medyadan tepki yağdı. Aslı Şen

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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