MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 15:13

Cemre Baysel'in Mısır'da minili pozları sosyal medyayı salladı! Baysel'in çöl pozlarıyla akılları baştan aldı

Arkadaşlarıyla Mısır tatiline çıkar Cemre Baysel'in son paylaşımları akılları baştan aldı. Geçtiğimiz aylarda final yapan Senden Daha Güzel dizisinin ardından kendine vakit ayıran güzel oyuncunun çöl pozları sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Cemre Baysel’in o pozları...

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 15:13
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Cemre Baysel’in Mısır’da minili pozları sosyal medyayı salladı! Baysel’in çöl pozlarıyla akılları baştan aldı


Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Cemre Baysel kariyer basamaklarını tek tek tırmanıyor. 5 Şubat 1999 İzmir doğumlu olan Cemre Baysel, üniversite eğitiminde Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü seçti. Ancak kariyerinde oyunculuk alanında ilerlemeyi tercih eden güzel oyuncu Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Ramo ve Sol Yanım gibi pek çok projede yer aldı. Bahtı Oyunu dizisi ile adını geniş kitlelere ulaştıran Baysel, dizideki partneri Aytaç Şaşmaz bile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi ile sevenlerini üzen güzel oyuncu ayrılık acısını unutmak için arkadaşlarıyla tatile çıktı.

ÇÖL POZLARI AKILLARI BAŞTAN ALDI

Son projesi Senden Daha Güzel ile ekranlarda yer alan güzel oyuncu Efsun karakterine hayat verdi. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliği ile çok konuşulan yetenekli oyuncu şimdilerde Mısır tatilinde kafa dinliyor. Sharm El Sheikh'e giden Cemre Baysel, safari turu yaparken öyle pozlar verdi ki bakanlar dönüp bir daha baktı.



Cemre Baysel hayran bıraktı

Mini şortlu kıyafeti ile kameralara poz veren Cemre Baysel, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu hem fiziği ile hem de güzelliği ile beğeni yağmuruna tutuldu.

Cemre Baysel Çöl

Cemre Baysel Çöl'de Poz Verdi

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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