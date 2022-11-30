Cemre Baysel’in Mısır’da minili pozları sosyal medyayı salladı! Baysel’in çöl pozlarıyla akılları baştan aldı







ÇÖL POZLARI AKILLARI BAŞTAN ALDI







Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Cemre Baysel kariyer basamaklarını tek tek tırmanıyor. 5 Şubat 1999 İzmir doğumlu olan Cemre Baysel, üniversite eğitiminde Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü seçti. Ancak kariyerinde oyunculuk alanında ilerlemeyi tercih eden güzel oyuncu Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Ramo ve Sol Yanım gibi pek çok projede yer aldı. Bahtı Oyunu dizisi ile adını geniş kitlelere ulaştıran Baysel, dizideki partneri Aytaç Şaşmaz bile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi ile sevenlerini üzen güzel oyuncu ayrılık acısını unutmak için arkadaşlarıyla tatile çıktı.Son projesi Senden Daha Güzel ile ekranlarda yer alan güzel oyuncu Efsun karakterine hayat verdi. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliği ile çok konuşulan yetenekli oyuncu şimdilerde Mısır tatilinde kafa dinliyor. Sharm El Sheikh'e giden Cemre Baysel, safari turu yaparken öyle pozlar verdi ki bakanlar dönüp bir daha baktı.Mini şortlu kıyafeti ile kameralara poz veren Cemre Baysel, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu hem fiziği ile hem de güzelliği ile beğeni yağmuruna tutuldu.