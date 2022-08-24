Yapımcılığını NGM Medya ve 03 Medya'nın üstlendiği Sefirin Kızı tüm hızıyla devam ederken başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül yer almaktadır. Bunun yanı sıra ses getiren dizi Sefirin Kızı'na yeni iki oyuncu geldiği konuşulmaya başlandı. Başarılı iki oyuncunun kadroya dahil olduğu Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Sefirin Kızı Oyuncuları kimlerdir? Cemre Öktem ve Yağmur Başkurt yeni dizisine dair detaylar...
Dizi
24 Ağustos 2022 - 14:19
Cemre Öktem ile Yağmur Başkurt Sefirin Kızı dizisine dahil oldu
Star TV ekranlarının yeni dizisi olarak izleyicilerle buluşan Sefirin Kızı yayınlandığı ilk günden bu zamana kadar tüm ilgiyi üzerine topladı. Nare ve Sancar ikilisinin aşklarını ele alan diziye yeni ii isim geldiği duyuruldu. Sevilen dizi Sefirin Kızı, 2 başarılı oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı yeni oyunculara dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
Dizi
24 Ağustos 2022 - 14:19
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