Dizi
24 Ağustos 2022 - 14:19

Cemre Öktem ile Yağmur Başkurt Sefirin Kızı dizisine dahil oldu

Star TV ekranlarının yeni dizisi olarak izleyicilerle buluşan Sefirin Kızı yayınlandığı ilk günden bu zamana kadar tüm ilgiyi üzerine topladı. Nare ve Sancar ikilisinin aşklarını ele alan diziye yeni ii isim geldiği duyuruldu. Sevilen dizi Sefirin Kızı, 2 başarılı oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı yeni oyunculara dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

Dizi
24 Ağustos 2022 - 14:19
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Cemre Öktem ile Yağmur Başkurt Sefirin Kızı dizisine dahil oldu
Yapımcılığını NGM Medya ve 03 Medya'nın üstlendiği Sefirin Kızı tüm hızıyla devam ederken başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül yer almaktadır. Bunun yanı sıra ses getiren dizi Sefirin Kızı'na yeni iki oyuncu geldiği konuşulmaya başlandı. Başarılı iki oyuncunun kadroya dahil olduğu Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Sefirin Kızı Oyuncuları kimlerdir? Cemre Öktem ve Yağmur Başkurt yeni dizisine dair detaylar...

Sefirin Kızı'nda yeni oyuncu skandalı

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı izleyicilerin ilgisini topladı. Dizi her bölümüyle reyting rekorları kırarken iki yeni ismin kadroya dahil edildiği açıklandı. Başarılı oyuncu Cemre Öktem ve Yağmur Başkurt Sefirin Kızı dizisinde yer almaya başladı. Genç oyuncu Cemre Öktem son olarak Aşk ve Mavi dizisinde yer aldı. 

Sefirin Kızı yeni oyuncu

Sefirin Kızı oyuncuları

Engin Akyürek,

Neslihan Atagül Doğulu,

Uraz Kaygılaroğlu,

Doğukan Polat,

Hivda Zizan Alp,

Özlem Çakar Yalçınkaya,

Erhan Alpay,

Erdal Küçükkömürcü,

Gonca Cilasun,

Tülin Yazkan,

Esra Kızıldoğan,

Cemre Öktem,

Beren Gençalp,

Edip Tepeli

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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