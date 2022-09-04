Cenazeden dönenlerin aracı yayaya çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya - Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde'den cenazeden dönen ve İzmir istikametine hareket halinde olan Sinan Y. idaresindeki 20 AGY 716 plakasına sahip otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Muharrem Koç'a (35) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muharrem Koç'u gören vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Ağır yaralanan Muharrem Koç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muharrem Koç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam etmekte.