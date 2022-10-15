Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor













CENGİZ ÜNDER GÜNDEME ALINDI

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş yönetimi transfer için kolları sıvamış durumda. Yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle yerli oyunculara yönelen siyah beyazlılarda kanat transferi için çok sürpriz bir isim gündeme alındı. Beşiktaş yönetimi Teknik Direktör Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı'nın isteği doğrultusunda transferde Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i gündeme aldı.Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in kulübünde bir süredir mutsuz olduğu ve istediği kadar forma şansı bulamadığı biliniyordu. Cengiz Ünder'in Marsilya'dan ayrılabileceği iddiaları konuşulmaya başlanmışken, Beşiktaş yönetimi devreye girdi. Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Beşiktaş, Cengiz Ünder'i transfer edebilmek adına Marsilya kulübünün yetkilileriyle görüşmelere başladı. Transferde önümüzdeki günler içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.