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15 Ekim 2022 - 16:50

Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor

Beşiktaş yönetiminden sürpriz hamle! Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i transfer etmek isteyen Beşiktaş, Marsilya kulübü ile görüşmelere başladı.

SPOR
15 Ekim 2022 - 16:50
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Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş yönetimi transfer için kolları sıvamış durumda. Yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle yerli oyunculara yönelen siyah beyazlılarda kanat transferi için çok sürpriz bir isim gündeme alındı.

Beşiktaş yönetimi Teknik Direktör Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı'nın isteği doğrultusunda transferde Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i gündeme aldı. 



Cengiz Ünder Beşiktaş ile anılıyor

CENGİZ ÜNDER GÜNDEME ALINDI

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in kulübünde bir süredir mutsuz olduğu ve istediği kadar forma şansı bulamadığı biliniyordu. Cengiz Ünder'in Marsilya'dan ayrılabileceği iddiaları konuşulmaya başlanmışken, Beşiktaş yönetimi devreye girdi.

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Beşiktaş, Cengiz Ünder'i transfer edebilmek adına Marsilya kulübünün yetkilileriyle görüşmelere başladı. Transferde önümüzdeki günler içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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