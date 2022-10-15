Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş yönetimi transfer için kolları sıvamış durumda. Yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle yerli oyunculara yönelen siyah beyazlılarda kanat transferi için çok sürpriz bir isim gündeme alındı. Beşiktaş yönetimi Teknik Direktör Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı'nın isteği doğrultusunda transferde Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i gündeme aldı.
SPOR
15 Ekim 2022 - 16:50
Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor
Beşiktaş yönetiminden sürpriz hamle! Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i transfer etmek isteyen Beşiktaş, Marsilya kulübü ile görüşmelere başladı.
SPOR
15 Ekim 2022 - 16:50
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