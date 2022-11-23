Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi! Tosun Paşa Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a getirebilmek için özel olarak görüştü

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması ön görülen ara transfer döneminde kadrosunu yapacağı takviyelerle birlikte güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine yönetim Cengiz Ünder transferi için harekete geçmişti.
Fransız ekibinde özellikle de bu sezon hiç mutlu olmayan ve istediği kadar forma şansı bulamaması nedeniyle ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in transferi için kıyasıya bir yarış başladı.
Beşiktaş, Cengiz Ünder'in transferi için ekonomik olarak tüm şartlarını zorlama yönünde karar alırken, Milli futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmayı çok istiyor.