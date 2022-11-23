Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi! Tosun Paşa Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a getirebilmek için özel olarak görüştü













Cenk Tosun transferi için Cengiz Ünder ile görüştü!

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması ön görülen ara transfer döneminde kadrosunu yapacağı takviyelerle birlikte güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine yönetim Cengiz Ünder transferi için harekete geçmişti.Fransız ekibinde özellikle de bu sezon hiç mutlu olmayan ve istediği kadar forma şansı bulamaması nedeniyle ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in transferi için kıyasıya bir yarış başladı.Beşiktaş, Cengiz Ünder'in transferi için ekonomik olarak tüm şartlarını zorlama yönünde karar alırken, Milli futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmayı çok istiyor.Dünya Kupası için liglere verilen arada A Milli Takımımızın oynayacağı hazırlık maçları için şu anda kampta olan Cengiz Ünder ile sürpriz bir ismin görüştüğü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun'un Milli Takım kampında Cengiz Ünder'i siyah beyazlı formayı giymeye ikna etmek için büyük bir çaba sarf ettiği öğrenildi. Cenk Tosun'un Cengiz ile yaptığı konuşmada; 'Bence kesinlikle Ocak ayında bize gelmelisin. Beşiktaş sana çok iyi gelecektir. Eski günlerine daha da iyi dönebilmen için senin adına en iyi tercih Beşiktaş olacaktır. ' ifadelerini kullandığı iddia edildi.