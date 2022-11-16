Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu













'Önemli olan galip gelmemiz...'

Hazırlık karşılaşmasında İskoçya ile Diyarbakır'da karşı karşıya gelen A Milli Takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken mücadeledeki gollerimizi Ozan Kabak ve Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya karşısında alınan galibiyetin ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen yıldız futbolcumuz Cengiz Ünder, basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.Cengiz Ünder, İskoçya maçının ardından yaptığı açıklamalarda; ' Hayatımda ilk kez Diyarbakır'a geldim. Benim için çok özeldi. Burada taraftarlarımız bizi çok iyi bir şekilde karşıladı. Harika bir atmosferdi, Diyarbakır harika şehirlerimizden biri... Dünya Kupası'na gidememenin üzüntüsünü halen yaşıyoruz ancak bunu artık unutmamız gerekiyor. İskoçya ile oynadığımız hazırlık maçı gelişimimiz açısından çok önemliydi. Oldukça kritik bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İskoçya'ya karşı gol atabilmiş olmam tabii beni çok memnun etti fakat önemli olan her zaman Milli Takım'ın galibiyet almış olması... ' ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.