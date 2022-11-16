Hazırlık karşılaşmasında İskoçya ile Diyarbakır'da karşı karşıya gelen A Milli Takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken mücadeledeki gollerimizi Ozan Kabak ve Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya karşısında alınan galibiyetin ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen yıldız futbolcumuz Cengiz Ünder, basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
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16 Kasım 2022 - 22:46
Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu
Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder, oldukça iyi bir oyun ortaya koyarak İskoçya karşısında alınan galibiyette büyük bir pay sahibi olduğu mücadelenin ardından kritik açıklamalarda bulundu.
SPOR
16 Kasım 2022 - 22:46
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