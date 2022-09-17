Cenk Çelik kimdir, öldü mü? Sedat Peker videoları ile tanınan Cenk Çelik'e silahlı saldırı!













Cem Çelik'e sokak ortasında silahlı saldırı!

Cenk Çelik kimdir, nereli?

'Cenk Çelik Ümraniye' dı altından sosyal medya hesapları bulunan Cenk Çelik, suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili çok sayıda video paylaşımları yapmış ve sosyal medyada bu şekilde tanınmıştı.Suç örgütü lideri Sedat Peker ise hakkından yayınlanan bu videolar ve söylemler karşısında bir video paylaşımı ve videosunda sosyal medyadan kendisini sürekli tehdit eden Cenk Çelik hakkında dikkat çeken söylemlerde bulunmuştu. Peker, söylemlerinde ağır makineli silahlarla ve resmi üniformalar ile fotoğraf çektiren Cenk Çelik’in FETÖ'ye karışması nedeniyle TSK'dan ihracına karar verilmiş olan tuğgeneral veya tümgeneral rütbeli tanıdıklarını araya sokarak hakkındaki videoları çekme cesaretini gösterdiğini söylemişti.Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Sedat Peker'i tehdit eden Cenk Çelik'in silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Cenk Çelik'e sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendiği ve Çelik'in kafasına yediği 2 kurşunla hayatını kaybettiği bildirildi.18 Şubat 1972'de dünyaya gelen Cenk Çelik sosyal medya platformlarında 'Cenk Çelik Ümraniye' ile tanınıyordu. İstanbul'da ikameti bulunan Cenk Çelik'in, aslen Siirtli olduğu öğrenilirken Zafer Çelik adından bir kardeşinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Kişisel sosyal medya hesaplarını 'Akıncılar' lakabıyla kullanan Cenk Çelik'in koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinmektedir.Cenk Çelik hakkında detaylı araştırma yapıldığında 2020 yılından düzenlenmiş olan "Hijyen Operasyonu"nda İstanbul ve diğer başka 7 ayrı ilde yapılan çalışmalarda Sedat Peker’i sosyal medya hesapları üzerinden sürekli tehdit eden ‘Hanımağa’ lakabıyla tanınan Güniz Akkuş, Çenk Çelik ve Zafer Çelik’in de bulunduğu 10 şüpheli ile beraber gözaltına alınmıştı.