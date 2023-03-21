Cenk Tosun açıkladı! Chicago Fire’a transfer olacak mı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta geçtiğimiz haftalarda Cenk Tosun hakkında çıkan transfer iddiaları gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.
Siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Cenk Tosun’a ABD ekiplerinden Chicago Fire talip olurken, oyuncuyu ikna edebilmek adına oldukça yüklü bir maaş teklifinde de bulunmuştu.
Cenk Tosun’un bu teklifin ardından Beşiktaş’tan ayrılacağı yönündeki haberler
de iyice artmaya başlamışken, tecrübeli golcünün geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alacağı da büyük bir merak konusu haline gelmişti.
Tosun Paşa, Beşiktaş'ta kalıyor!
HaberTürk’de yer alan habere göre ; Cenk Tosun aldığı teklifi doğrulurken aynı zamanda da bu gelen teklifi kabul etmediğini açıkladı. Cenk yaptığı açıklamalarda ; ‘ Benim Beşiktaş ile olan sözleşmemdeki opsiyon maddesi kalan haftalarda 1 gol veya asist yapmam halinde devreye girecek. Opsiyon maddem var ama geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile de görüştük bu opsiyon maddesini beklemeden yeni bir kontrat imzalayacağız. Amerika’dan teklif aldığım yönünde çıkan haberler doğru. Chicago Fire’dan teklif aldım. Ancak ben kariyerime Beşiktaş’ta devam etmek istiyorum. ‘ ifadelerini kullandı.