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14 Kasım 2022 - 21:05

Cenk Tosun'un Milli Takım kampında yaptığı Valerien Ismael ve Şenol Güneş itirafı gündeme bomba gibi düştü

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, A Milli Takım kampında yaptığı itiraflarla büyük ses getirdi. Tosun Paşa'nın özellikle de Valerien Ismael ile ilgili söylediği sözler bir hayli konuşuluyor.

SPOR
14 Kasım 2022 - 21:05
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Cenk Tosun'un Milli Takım kampında yaptığı Valerien Ismael ve Şenol Güneş itirafı gündeme bomba gibi düştü


Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bir süredir A Milli Takım kadrosundan uzak kalmak zorunda kalan Cenk Tosun, Dünya Kupası öncesinde oynanacak olan hazırlık karşılaşmaları öncesinde yeniden kadroya seçilmiş olmanın sevincini yaşıyor.

Valerien Ismael'e sitem etti!

A Milli Takım kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Cenk Tosun, yaptığı açıklamalarla birlikte büyük ses getirdi. Tosun Paşa, Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş ve Valerien Ismael ile geçirdiği dönemle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda;



Cenk Tosun Valerien Ismael sözleri

' Yeniden Milli Takım'a dönmüş olduğum için çok mutluyum. Eskisinden daha da iyi bir şekilde Milli Takım'a geri dönmüş olduğumu söyleyebilirim. Bana yeniden Milli Takım forması giyme şansını veren herkese tekrardan teşekkür ederim. Geçirdiğim sakatlıklar beni çok etkilemişti ancak çok çalıştım ve çok emek vererek çok iyi bir şekilde döndüğümü söyleyebilirim. Sezon başından bu yana aslında forma giymeye hazırdım hatta zaman zaman formayı hak ettiğim de oldu ancak Valerien Ismael döneminde aradığım şansı bir türlü bulamadım. Şenol Hocamızın gelişiyle birlikte ise yeniden güven kazandım. Hocamın bana olan güvenimi boşa çıkarmadım ve sahada elimden geleni yaparak formama kavuştum. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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