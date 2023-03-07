Çentiksiz telefon Nubia Z50 Ultra özellikleri ve fiyatı













Nubia Z50 Ultra, çentiksiz tasarımı ve ekran altı kamerasıyla oldukça iddialı bir telefon olarak tanıtıldı. Üst düzey özellikleri ile dikkat çeken cihaz, kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. Nubia, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip Nubia Z50 modelini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Bu yeni akıllı telefon, kavisli ekranı, 64 megapiksel çift kamera ve 5.000 mAh bataryası gibi üst düzey özellikleriyle dikkat çekti. Şimdi ise Nubia, Z50 serisinin en üst modeli olan Z50 Ultra'yı tanıttı.Nubia Z50 Ultra'nın en önemli özelliği, ekran altı kameraya sahip olması. Ekranı çentiksiz ve kamera deliği olmadan tasarlanan AMOLED ekran, kullanıcılara gerçek bir tam ekran deneyimi sunuyor. Bu özellik, cihazın pürüzsüz görünümüne de katkı sağlıyor. Nubia Z50 Ultra, çerçevesiz tasarımı ve ekran altı kamerası ile oldukça iddialı bir telefon olarak öne çıkıyor. 6,8 inçlik AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, 960 Hz dokunmatik örnekleme oranı, 1440 Hz PWM karartma ve 1500 nit maksimum parlaklık gibi üst düzey özellikleri ile dikkat çekiyor. Telefonun ön bölümünde yer alan 16 megapiksel OmniVision OV16E1Q ekran altı kamerası, yüksek kaliteli selfie fotoğrafları çekme imkanı sunuyor. Nubia, telefonun ışık geçirgenliğini yüzde 30 oranında artırdığını belirterek, selefine göre daha iyi fotoğraflar çekebildiği iddiasında.Nubia Z50 Ultra, çift OIS destekli 64 megapiksel Sony IMX787 ana kamera, 64 megapiksel periskop kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ile arka tarafında oldukça güçlü bir kamera sistemi sunuyor. Ayrıca, LED flaş da bulunuyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh'lık bataryası, 80W hızlı şarj desteği ve sıvı soğutma ile destekleniyor. 163.9 x 76.3 x 8.3 mm boyutları ve 228 gram ağırlığı ile çift SIM kart desteği ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Nubia Z50 Ultra, ekran altı kameraya sahip çerçevesiz 6.8 inçlik AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, 960 Hz dokunmatik örnekleme oranı, 1440 Hz PWM karartma ve 1500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 16 megapiksel OmniVision OV16E1Q ekran altı kamera, üst düzey selfie fotoğrafları için ideal. Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu 3.999 Yuan (499 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Ayrıca, Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gece eserini üzerinde barındıran özel Nubia Z50 Ultra Starry Night Collector’s versiyonu da mevcut ve 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanı sunuyor. Bu versiyonun fiyatı ise 4.999 Yuan (712 dolar).