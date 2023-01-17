Aktüel
17 Ocak 2023 - 09:00

Cep telefonu almak için bundan iyi fırsat gelmez! Samsung, Oppo, Huawei markalarında dev indirim: Eski zamlar bertaraf edildi, işte yeni fiyatlar!

Cep telefonlarının fiyatları cep yakar hale gelirken indirim haberleri yakından takip edilmeye başlandı. 2020 yılında Türkiye'de yerli üretim indirimi yeni yılla beraber uygulamaya geçirileceği haberi verildi. İşte, Oppo, Samsung, Huawei markalarında dev indirim duyurusu yapıldı.

Aktüel
17 Ocak 2023 - 09:00
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Cep telefonu almak için bundan iyi fırsat gelmez! Samsung, Oppo, Huawei markalarında dev indirim: Eski zamlar bertaraf edildi, işte yeni fiyatlar!


2022 yılında kurlarda artışlar yaşanmaya devam ederken bu durum cep telefon fiyatlarını doğrudan etkiledi. Kurların artışı ile beraber pazarın yarısından daha fazlası yerli ve giriş ilgi gösterildi. Türkiye ekonomisine katkı sağlanırken birçok marka üzerinden büyük indirimler başladı.

Cep telefonu indirimleri

CEP TELEFONLARINDA YERLİ ÜRETİM İNDİRİMİ



Ülkemizde cep telefonu sektöründe dev üretim aşaması geçiyor. Oppo, Huawei, Samsung, TCL, Vivo, Honor ve Xiaomi gibi birçok marka 2022 yılıyla beraber üretim tesisleri kurulmaya başlandı. Dünyanın en bilinen yazılım üreticilerinden olan Huawei'nin Türkiye fabrikası kuruldu. Geçen sene kur ve fiyatlarda artış yaşanmasıyla beraber dünyanın önde gelen markalarına ait üst seviyelerde telefonların satışında fark edilmesiyle düşüşle yaşanıyor. Türkiye'de alınan karar üzerine yerli üretim haberleri verildi. Markaların giriş ve orta segmentte ürettiği satışa çıkan ürünlerin toplamda pazarın yüzde 60 oranında oluşturuldu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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