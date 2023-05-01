Cep telefonu almak isteyenlere müjde! Cumhurbaşkanı imzaladı: Süre uzatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik müjdeli haberler verdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarını çözmeye devam edeceklerini ve bir dizi yeni uygulama hayata geçireceklerini açıkladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına özel TOKİ konut projeleri yapılacağı ve aile ataşeliklerinin sayısının artırılacağı bilgisini veren Erdoğan, nitelikli Türk beyinlerinin Türkiye'de istihdam edilmesine destek olacaklarını da söyledi. Erdoğan ayrıca, cep telefonlarının Türkiye'de kayıtsız kullanım süresinin 180 güne çıkarılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından getirilen araçların tekrar girişi için gerekli olan yurt dışında kalma süresinin 30 güne düşürüleceğini ve yurt dışında askerlik yapanların vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacaklarını ifade etti. Erdoğan, yurt dışında yaşayan gençlerin her yıl Türkiye'ye getirileceğini belirtti ve Türkiye'nin dünyadaki temsilcisi olarak gördükleri yurt dışındaki Türk vatandaşlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.