Aktüel
17 Ocak 2023 - 17:00

Cep telefonu almayı düşünenler acele edin! CarrefourSA'dan akıllı cep telefonları indirime girdi! Büyük indirimden yararlanmak için acele edin! Kampanya sınırlı

Cep telefonu almak isteyenlerin ayağına öyle bir fırsat geldi ki kimse bu kadarını beklemiyordu. Yeni teknolojiyle ve donanımla zenginleştirilen yeni modellerin çıkmasıyla beraber eski modeller indirimli olarak Carrefoursa'da yer aldı. İşte indirimli cep telefonları haberimizde.

Aktüel
17 Ocak 2023 - 17:00
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Cep telefonu almayı düşünenler acele edin! CarrefourSA'dan akıllı cep telefonları indirime girdi! Büyük indirimden yararlanmak için acele edin! Kampanya sınırlı
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Samsung, Oppo, Huawei, Apple, Tecno gibi markaların amiral gemisi modelleri merak edilirken gelişen teknolojiyle beraber diğer modeller üzerinden indirimler başladı. Teknolojiyle donanmış yepyeni modeller merakla beklenirken cep telefonlarının fiyatları dudak uçuklatmasıyla Carrefoursa öyle bir kampanya başlattı ki herkes akın etti.

CARREFOURSA İNDİRİMLİ CEP TELEFONLARI

Samsung A32 6/128 GB Mavi



Eski fiyat: 9.999 TL

Yeni fiyat: 8.199 TL

Samsung Galaxy A32 128GB White

Eski fiyat: 9.999 TL

Yeni fiyat: 8.199 TL

Samsung Galaxy A32 128 GB L Violet

Eski fiyat: 9.999 TL

Yeni fiyat: 8.199TL

Carrefoursa cep telefonu indirimi

Samsung A32 6/128 GB Siyah

Eski fiyat: 9.999TL

Yeni fiyat: 8.199 TL

Tecno Pova Neo 2 6/128 GB Turuncu

Eski fiyat: 6.999TL

Yeni fiyat: 5.799 TL

Oppo A16 64/4 GB İnci Mavisi

Eski fiyat: 5.999 TL

Yeni fiyat: 4.999 TL

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8Gb/128Gb Beyaz (Xiaomi Türkiye Garantili)

Eski fiyat: 12.599TL

Yeni fiyat: 9.499 TL

Xiaomi Redmi Note 11 6G+128G Gri (Xiaomi Türkiye Garantili)

Eski fiyat: 8.499TL

Yeni fiyat: 7.299TL

Xiaomi Poco C40 4/64 Gb Siyah (Xiaomi Türkiye Garantili)

Eski fiyat: 5.999 TL

Yeni fiyat: 4.299TL

Xiaomi Redmi Note 11 4GB/64GB 6.43'' Gece Mavisi Akıllı Telefon (Xiaomi Türkiye Garantili)

Eski fiyat: 7.490 TL

Yeni fiyat: 6.399TL

Xiaomi Poco C40 4/64 Gb Siyah (Xiaomi Türkiye Garantili)

Eski fiyat: 5.999 TL

Yeni fiyat: 4.299 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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