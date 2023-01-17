Cep telefonu almayı düşünenler acele edin! CarrefourSA'dan akıllı cep telefonları indirime girdi! Büyük indirimden yararlanmak için acele edin! Kampanya sınırlı







CARREFOURSA İNDİRİMLİ CEP TELEFONLARI







Samsung, Oppo, Huawei, Apple, Tecno gibi markaların amiral gemisi modelleri merak edilirken gelişen teknolojiyle beraber diğer modeller üzerinden indirimler başladı. Teknolojiyle donanmış yepyeni modeller merakla beklenirken cep telefonlarının fiyatları dudak uçuklatmasıyla Carrefoursa öyle bir kampanya başlattı ki herkes akın etti.Samsung A32 6/128 GB MaviEski fiyat: 9.999 TL Yeni fiyat: 8.199 TL Samsung Galaxy A32 128GB White Eski fiyat: 9.999 TL Yeni fiyat: 8.199 TL Samsung Galaxy A32 128 GB L Violet Eski fiyat: 9.999 TL Yeni fiyat: 8.199TLSamsung A32 6/128 GB Siyah Eski fiyat: 9.999TL Yeni fiyat: 8.199 TL Tecno Pova Neo 2 6/128 GB Turuncu Eski fiyat: 6.999TL Yeni fiyat: 5.799 TL Oppo A16 64/4 GB İnci Mavisi Eski fiyat: 5.999 TL Yeni fiyat: 4.999 TL Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8Gb/128Gb Beyaz (Xiaomi Türkiye Garantili) Eski fiyat: 12.599TL Yeni fiyat: 9.499 TL Xiaomi Redmi Note 11 6G+128G Gri (Xiaomi Türkiye Garantili) Eski fiyat: 8.499TL Yeni fiyat: 7.299TL Xiaomi Poco C40 4/64 Gb Siyah (Xiaomi Türkiye Garantili) Eski fiyat: 5.999 TL Yeni fiyat: 4.299TL Xiaomi Redmi Note 11 4GB/64GB 6.43'' Gece Mavisi Akıllı Telefon (Xiaomi Türkiye Garantili) Eski fiyat: 7.490 TL Yeni fiyat: 6.399TL Xiaomi Poco C40 4/64 Gb Siyah (Xiaomi Türkiye Garantili) Eski fiyat: 5.999 TL Yeni fiyat: 4.299 TL