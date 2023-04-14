









CEP TELEFONLARI İNDİRİME GİRECEK! FİYATLAR DÜŞECEK!







Cep telefonu fiyatları şak diye düşecek! O tarihi bekleyen yarı fiyatına alacak: Milyonlarca kişinin gözü o tarihte! Cep telefonu fiyatları düşüyor mu? Ak Parti'nin Ankara'da seçim beyannamesinde hangi detaylar dikkat çekiyor? Vergi muafiyeti ne demek? Hangi telefonlara ne kadar indirim uygulanacak? İşte detaylar...Ak Parti'nin Ankara ilinde düzenlenen seçim beyannamesi belli oldu. Buna göre telefonlar için vergi muafiyeti ve indirim söz konusu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere müjdeli haberi verdi. Beyanname içeriğinde pek çok detay dikkat çekiyor. Adaletten eğitime, sağlıktan ekonomiye kadar pek çok yenilik haberi bulunuyor. Peki bu beyannameye göre cep telefonu fiyatları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...Vergi muafiyeti kısmı gençlerin ilgili çekmeye yetti de arttır bile. Cumhurbaşkanı Erdoğan genç seçmenlerini kendilerine çekebilmek için açıklamalarda bulundu. Beyanname detaylarını paylaşan Erdoğan: "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz." dedi.