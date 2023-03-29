Cep telefonu ithalinde uygulanacak gümrük zammı düzenlemesi iptal edildi!













Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısındaki karara göre, ithal edilen cep telefonlarında birimi 200 dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin 50 dolara çıkarılmasına ilişkin hazırlanan düzenlemelerin kaldırıldığı açıklandı.28 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki ithal mallarda gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ, 30 Mart'a kadar ithal edilen cep telefonu başına tarifeyi 200 dolardan 350 dolara çıkaracaktı. Tarife artışı, bu duyurunun yürürlüğe girmesinden önce Resmi Gazete'de yayınlanmış olan bir başka duyuru ile kaldırılmıştır.