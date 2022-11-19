TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 16:58

Cep telefonu numara gizleme ve gizli numara açma nasıl yapılır? Cep telefonundan gizli arama yapma kodu

Cep telefonu numarası nasıl gizlenir, yöntemleri neler? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu sorunun cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 16:58
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Cep telefonu numara gizleme ve gizli numara açma nasıl yapılır? Cep telefonundan gizli arama yapma kodu


Cep telefonunuz ile özel görüşme yapmak isterseniz; aramak istediğiniz numaradan önce; #31# girmelisiniz.

#31# girdikten sonra numara girilir ve arama tuşuna basılır



Örnek; #31#05xxxxxxxx

Hayatımızın merkezindeki telefonu tam verimle kullanmamız çok önemli. Bize her konuda yardımcı olan telefonlarımız aracılığıyla herkese ulaşabiliyor, iletişimimizi en üst düzeye çıkarabiliyor ve harika anlaşmalar yapabiliyoruz. Son derece popüler hale gelen insanların vazgeçemediği telefonlar, özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte daha da popüler hale geldi. Sürekli yanımızda taşımak zorunda olmamızın yanı sıra uzaktaki herkese ulaşmamızı sağlaması ve her an sesli iletişim kurabilmemiz mesafeleri yakınlaştırıyor.

Telefonlarla yapabileceğimiz sayısız şey vardır. Oyun oynamak, telefonda konuşmak, kısa mesaj göndermek, resim göndermek, resim almak, internette gezinmek; Eski zamanlardan beri bilinen farklı bir özellik, numaranız görünmeden başkalarını aramanızı sağlar. Bu sayede özlediğiniz ama numarasını öğrenmek istemediğiniz kişileri kolay ve güvenli bir şekilde arayabilirsiniz ve özel numara engelleme servisi onları engellememiş olsa bile arayabilirsiniz. Genellikle kötü niyetli kişiler tarafından kullanılsa da varlığı inkar edilemez ve dileyenlerin normal şekilde kullanması mümkün hale gelir. Ancak kullandığınız hatta bağlı olarak, özel bir numaranın diğer tarafındaki kullanıcıları arayabilirsiniz.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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