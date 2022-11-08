YAŞAM
08 Kasım 2022 - 22:14

Cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor: Görür görmez engelleyin

Telefon kullanıcıları dikkat! Onay almadan gönderilen SMS'ler için düğmeye basıldı. e-Devlet üzerinden hemen engelleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar.

YAŞAM
08 Kasım 2022 - 22:14
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Cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor: Görür görmez engelleyin


Cep telefonu olan kişiler, bir mağazadan ya da marketten alışveriş yaptıklarında çoğunlukla telefon numaraları isteniyor. Alışverişlerde numara vermeme hakkına sahip olunduğunun bilinmesi gerekiyor. Ayrıca cep telefonlarına daha önce adını bile duymadığı mağazalardan ya da işletmelerden de mesaj gelebiliyor. Bu durum oldukça can sıkıcı olsa da dur demek oldukça kolay.

e-Devlet’ten işlem yapabilirsiniz

Şirketler, mağazalar ya da işletmeler vatandaşların numarasını elde ederek reklam amaçlı kısa mesaj gönderiyor. Bu durum oldukça can sıkıcı olmakla birlikte zaman da kaybettiriyor. Ancak e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinde telefonunuza gelen tüm kampanya mesajlarını durdurabilirsiniz.



İnternet arama motoru üzerinden turkiye.gov.tr uzantılı e-Devlet sistemine girin. Ardından T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Arama kutucuğuna “ Elektronik İleti Yönetim Sistemi “ yazın. Açılan ekranda sisteme tanımlanmış cep telefonu numaralarınız ve mail adresleriniz görüntülenecek.

Size ait bir numara veya mail adresinin sağ kısmında “ onayları yönet “ sekmesine tıklayın. Böylelikle şimdiye kadar size SMS göndermesine izin verdiğiniz ya da izin vermeden gelen mesajların bağlı olduğu tüm şirketleri görüntüleyebileceksiniz.

e-devlet

Bu bölümde sesli aramaya onay verilen hizmet sağlayıcısı, sesli aramaya ret verilen hizmet sağlayıcısı, kısa mesaj gönderimine onay verilen hizmet sağlayıcı sayısı ve kısa mesaj gönderimine ret verilen hizmet sağlayıcı sayısı görüntülenebilmektedir.

e-Devlet sistemi üzerinden telefonunuza mesaj gönderen tüm şirketleri görüntüledikten sonra bu şirketlerin mesaj göndermesini hemen engelleyebilirsiniz. Onayı kaldırdığınızda artık bu kişiler size SMS ile ya da sesli arama ile ulaşamayacaklar.

Telefonunuza tanımadığınız numaralardan ve firmalardan mesaj gelmesini istemiyorsanız bu işlemi mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Gönderilen mesajlara tek tek RET mesajı da gönderebilirsiniz ancak e-Devlet üzerinden yapılan çok daha kısa sürmekte ve tüm mesaj sağlayıcıları tek tek görüntüleyerek hemen engelleyebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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