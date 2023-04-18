Aktüel
18 Nisan 2023 - 12:30

Cep telefonunuza o uygulamayı hemen yükleyin! 100 TL'lik bedava alışveriş yapabileceksiniz!

Migros, son derece ilginç bir kampanya duyurusu yaparak dikkatleri üzerine çekti. Yapılan açıklamaya göre, Migros, MoneyPay uygulamasını indiren her kullanıcıya 100 TL ödeme yapacak. Kampanya kapsamında binlerce kişinin faydalanabileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

Aktüel
18 Nisan 2023 - 12:30
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Cep telefonunuza o uygulamayı hemen yükleyin! 100 TL'lik bedava alışveriş yapabileceksiniz!
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Migros, son yazılı açıklamasında, MoneyPay uygulamasını indirerek üye olan müşterilerine özel bir kampanya sunduğunu duyurdu. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin App Store veya Google Play Store üzerinden MoneyPay uygulamasını indirmeleri ve üye olmaları gerekiyor.
Kampanya kapsamında, 500 TL değerinde alışveriş yapan müşterilere 100 TL iade edilecektir. Toplamda 10 bin kişi kampanyadan faydalanabilecek ve iade tutarı en geç 2 hafta içinde ilgili kullanıcının MoneyPay hesabına yüklenecektir. 

Kampanya, belirtilen tarihler arasında geçerli olacaktır. Migros, bu kampanya ile müşterilerine daha fazla avantaj sunmayı hedefliyor.

14-30 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK

MİGROS



Migros, MoneyPay uygulaması aracılığıyla düzenlediği kampanyanın detaylarını açıkladı. Kampanya 14-30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ve MoneyPay Hazır Limit ile yapılan 500 TL ve üzeri harcamalarda kullanıcılara 100 TL iade edilecektir. Kampanyadan yararlanmak için App Store veya Google Play Store'dan MoneyPay uygulamasının indirilerek üyelik oluşturulması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında yalnızca 1 Mart 2023'ten itibaren MoneyPay'e üye olan kullanıcılar faydalanabileceklerdir. MoneyPay Hazır Limit ile Migros Sanal Market üzerinden yapılan 500 TL ve üzeri harcamalar kampanyaya dahil olacaktır. Nakit iadeler kullanıcıların MoneyPay cüzdan bakiyelerine yansıtılacaktır. Kampanyadan her MoneyPay kullanıcısı yalnızca bir kez yararlanabilecek ve kampanyadan toplamda 10.000 kişi faydalanabilecektir. Kampanya üst limitine ulaşıldığında sonlandırılacaktır. MoneyPay veya Migros Sanal Market, kampanyayı dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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