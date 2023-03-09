Cep yakan mutfak tüpü fiyatlarında indirim bayramı! Saatler içinde sipariş veren 50 TL ucuza alacak













TURKCELL İLE İPRAGAZ, TÜP ALIŞVERİŞLERİNE İNDİRİM YAPIYOR

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte müşteri memnuniyeti de gelişme gösteren bir alan haline geldi. Bu nedenle markalar, müşteri memnuniyetini artırmak için sıklıkla kampanyalar düzenleyerek avantajlı alışverişi garanti altına alıyorlar. Bankaların sıkça gerçekleştirdiği bu kampanyalara son olarak İpragaz da dahil oldu ve son günlerde kampanyalarının sona erdiğine dikkat çekti. Tüp fiyatlarının son birkaç yılda artmasıyla birlikte bir yıllık fatura, yüzde 100'den fazla zam anlamına geliyor. Bu nedenle, müşteri kaybetmemek için harekete geçen tüp markaları da çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. İpragaz da, diğer markalar gibi, kampanyalarının sayısını her geçen gün artırıyor ve son olarak Turkcell ile iş birliği yaparak yeni bir kampanya düzenledi. İki markanın iş birliği sonucunda kampanyanın detayları da belirlendi. Aşağıda kampanyanın detayları yer almaktadır.İpragaz, geçtiğimiz günlerde Turkcell işbirliğiyle müşterilerine indirim sağlamaya yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Bankalar, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla sıklıkla avantajlı alışveriş fırsatları sunan kampanyalar düzenlemektedir. İpragaz'ın başlattığı son kampanya da sona eriyor ve şirket, yaklaşan termin tarihi konusunda müşterilerini uyarıyor. Son yıllarda tüpgaz fiyatlarındaki artış yıllık faturalarda %100'ün üzerinde artışa neden olmuştur. Tüpgaz markaları müşteri kaybetmemek için çeşitli kampanyalar uygulamaya başlamıştır. İpragaz da kampanya sayısını sürekli artıran markalardan biri. Marka, Turkcell ile iş birliğini duyurdu ve bu ortaklık sonucunda kampanyanın detayları da ortaya çıktı. İpragaz, Turkcell Bizce uygulaması kullanıcılarına indirim yapacağını belirterek, 7 Mart 2023 saat 23:59'a kadar 12 kiloluk ev tipi tüpleri 320 TL'den satacaklarını duyurdu. İpragaz, 30 TL'nin üzerinde indirim yapacağını da açıkladı. İndirim sadece anlaşmalı bayilerde geçerli olacaktır. İpragaz ve Turkcell kampanyadan nasıl yararlanılacağını anlattı. Firmalara göre kampanyadan yararlanmanın iki yolu bulunuyor. Katılmak isteyen Turkcell müşterilerimiz, Turkcell Bizce uygulamasındaki "kod al" butonuna tıklayarak indirim kodu alabilirler. İpragaz ve Turkcell de 2263'e 'IPRAGAZ' yazıp SMS göndererek kampanyaya katılıma izin veriyor. Kampanya işletme aboneleri için geçerli olmayacak ve tek hatta katılım sıklığı 45 gün olarak belirlendi. İpragaz ve Turkcell de aylık 100.000 katılım limiti açıkladı. İpragaz ve Turkcell işbirliğinin 7 Mart'tan sonra da devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.