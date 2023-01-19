Cepler para görecek! PTT'den dev yardım geliyor: Hane başı 3.700 TL dağıtılacak! Başvuru için son güne dikkat!







SED yardımına zam haberi

2023 SED ödemeleri ne kadar oldu?







Başvuru nasıl yapılıyor?

Ülkemizde yaşanan pandemi sonrasında ekonomik kriz neredeyse tüm ülkeyi vurdu. Vatandaşlar bu yüzden dolayı sosyal yardımlara başvuru yapıyor. Birçok farklı alanda yadım yapan devlet bu yardımlara bir yenisini daha ekledi. Özellikle de çocuğu olan vatandaşlara yapılacak olan 3 bin 700 liralık sosyal yardım merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuğunu okutan vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara zam geldi. Geçen sene bin 611 lira olan ödemeler bu sene 3 bin 700 lira olarak güncellendi. Ödemeyi almak isteyen kişilerin çocuk başına başvuru yapması gerekiyor. Dolayısıyla her çocuk için bu yardımdan yararlanılabiliyor.Çocuğu okuyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen ödemelere Ocak ayı itibari ile zam geldi. Ödemeler şu şekilde güncellendi: -Çocuk 2.059,99 TL -İlköğretim 3.090,00 TL -Ortaöğretim 3.295,99 TL -Ort. çağında okumayan 2.059,99 TL -Yükseköğretim 3.708,00 TLSED yardımı için vatandaşlardan istenen belgeler ise şu şekilde: -Dilekçe -TC kimlik numara beyanı -Sağlık rapor -Öğrenci belgesi -İŞKUR meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler. Belgelerini hazırlayan kişiler T.C kimlik numaraları ile e-devlete giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir.