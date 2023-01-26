Ceplere bayram ettiren yardım açıklandı! Parası olmayana 2.852 TL ödeme yapılacak: Başvuru şartlarına dikkat







BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 2.852 TL YARDIM YAPILACAK! BU YARDIM CEPLERİ FERAHLATACAK!







SED YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

SED EĞİTİM YARDIMINDA GEREKLİ EVRAKLAR

DESTEK PROGRAM BAŞVURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları okula giden ailelere yardımcı oluyor. Yardım programı devam ederken, bakanlık eğitimde maddi zorluk yaşayanlara 2 bin 852 TL ödeme yapacağını açıkladı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için okul öncesi ve sonrası eğitime devam zorunluluğu olan ailelerin çocuklarına yönelik destekler başlatılmıştır.Bakanlığın sürekli desteği ile ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için vatandaşlara yardım programı uygulanmaktadır. Haziran ayında başlayan ödemelerin bir yıl süreyle devam edeceği ve 2023 Haziran ayında sona ereceği açıklandı. Ödemeler düzenli olarak her ayın başında veya ortasında vatandaşın hesabına yatırılır. Bugüne kadar binlerce hak sahibine yaklaşık 60 milyar liralık yardım yapıldı.Hane halkı geliri dikkate alındığında, kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır. Bu durumda Devlet, PTT aracılığı ile aylık olarak düzenli bir şekilde eğitim yardımı için 2.852 TL destek ödemesi yapılmasına karar verdi. Hane içerisinde temel ihtiyaçlarının giderilecek yeterlilikte geliri yoksulluk seviyesinde olan aileler Doğal afetler, hastalıklar veya kazalar sonucu hane halkının veya çalışan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanamaması. Evde bakmakla yükümlü olunan en az 1 çocuğun olması ve ailede bu çocuğun bakıcı durumunda olması.-T.C. kimlik numarası beyanı -Sağlık raporu -Öğrenci belgesi -İŞKUR ya da meslek kurslarına başvuru yapılan belge -Başvuru yapan kişinin durumunu gösteren belge -İl Müdürlüğü ya da sosyal hizmet merkez müdürlükleri tarafından muhtaç kişilerin durumunu gösteren belge.Başvurular doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölge Müdürlüğü'ne veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. İlk görüşmeden sonra dosyayı açıp başvuru esaslarına uygunluk durumunu kontrol edilir. Eğitimine devam eden her çocuk için PTT aracılığıyla 2.852 TL ödenecek.