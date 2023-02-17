Cepleri ferahlatan ödeme müjdesi Meclis'ten çıktı! Hesaplara 3.038 TL nakit para yatacak: O kişiler anında alabilecek!

Ülke, refah devleti girişimi çerçevesinde vatandaşlarına ödeme yapmaya devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre Aile ve Hizmetler Bakanlığı'na yüz binlerce öğrenci ve ailesini etkileyen bir haber ulaştı. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni bir kararı kabul edildi. Meclis'in 3.038 TL yardım ödeneğinin ödenmesi konusunda onay verdiği bildirildi. İlgili makamlar öğrenciler için 3.038 TL harçlık ödeneceğini açıkladı. Bu haberi duyan öğrenciler ve velileri konuyu araştırmaya başladı. Kongre kararı onayladığında yapılan açıklamanın detayları merak edildi.
Artan maliyetler artık vatandaşın belini ve cebini bükmeye başladı.2023 yılında eğitim öğretim faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte TRT aracılığıyla kamuoyuna açıklanan son açıklamada eğitim materyalleri de artacak.