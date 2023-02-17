Finans
17 Şubat 2023 - 23:00

Cepleri ferahlatan ödeme müjdesi Meclis'ten çıktı! Hesaplara 3.038 TL nakit para yatacak: O kişiler anında alabilecek!

TBMM’den güzel bir haber geldi. Meclis tarafından 3.038 TL yardım ödemesi kabul edildi. Söz konusu ödemeler PTT şubelerinden alınacak. İşte detaylar..

Finans
17 Şubat 2023 - 23:00
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Cepleri ferahlatan ödeme müjdesi Meclis'ten çıktı! Hesaplara 3.038 TL nakit para yatacak: O kişiler anında alabilecek!
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Ülke, refah devleti girişimi çerçevesinde vatandaşlarına ödeme yapmaya devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre Aile ve Hizmetler Bakanlığı'na yüz binlerce öğrenci ve ailesini etkileyen bir haber ulaştı. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni bir kararı kabul edildi. Meclis'in 3.038 TL yardım ödeneğinin ödenmesi konusunda onay verdiği bildirildi.

İlgili makamlar öğrenciler için 3.038 TL harçlık ödeneceğini açıkladı. Bu haberi duyan öğrenciler ve velileri konuyu araştırmaya başladı. Kongre kararı onayladığında yapılan açıklamanın detayları merak edildi.



Artan maliyetler artık vatandaşın belini ve cebini bükmeye başladı.2023 yılında eğitim öğretim faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte TRT aracılığıyla kamuoyuna açıklanan son açıklamada eğitim materyalleri de artacak.

Hesaplara 3.038 TL nakit para yatacak

ÖĞRENCİLERE 3,038 TL ÖDEME

Herhangi bir durumu bulunmayan e ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara ödenmek üzere ödenekler onaylandı. Bu ödeneği ise ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri ve üniversite öğrencileri geri ödemesiz olarak kullanabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu yardımdan yararlanabilir. Aile bireyleri, kamu kurum/kuruluşları, sözleşmeli çalışanlar, memurlar ve çalışan yetişkinler hizmetten yararlanamaz. İlkokuldan üniversiteye kadar her kademedeki yoksul öğrenciler bu destekten yararlanabiliyor. Aile ferdi başına yıllık gelirde sgari ücretin yüzde 30'unu geçmemesi şartıyla başvurular kabul edilecektir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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