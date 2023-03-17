Cepleri nakit dolduracak kampanya başladı! O banka faizsiz 10.000 TL'yi 3 dakikada hesaba yatıracak! O tarihe kadar süreniz var

Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar için başlatılan kredi kampanyası kapsamında Mart ayının sonuna kadar başvuru yapan herkese 10.000 TL faizsiz nakit avans sağlanacak. İşte ayrıntılar...
YAPI KREDİ FAİZSİZ NAKİT AVANS DETAYLARI
Türkiye'de yaşanan ekonomik olumsuzluklardan ötürü vatandaşlar nakit sıkıntısına girdi. Bununla birlikte banka kredilerine yönelen vatandaşlar, faizsiz avans avantajlarını incelemeye başladı. Yapı Kredi ise faizsiz nakit avans avantajını duyurdu. Vatandaşlara ilaç gibi gelecek fırsatın detayları da açıklandı. Mart ayına özel başlatılan kampanya kapsamında yalnızca Yapı Kredi müşterileri Mart ayının sonuna kadar başvuru yapabilecek. Kampanya kapsamında 1-31 Mart tarihleri arasında Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olacak kişilere 10 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans sağlanacak. Mart ayı sonuna kadar Yapı Kredi müşterisi olan vatandaşlara, 15 Nisan'a kadar kullanabilecekleri faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanabilme imkanı sunulacak.
KAMPANYANIN BAŞVURU DETAYLARI
Yapı Kredi'nin başlatmış olduğu avantajlı faizsiz taksitli nakit avans kampanyasından 15 Nisan'a kadar Yapı Kredi Mobil , Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi veya ATM üzerinden çekip kullanabilirsiniz.